Solicitan más de 170 colonias rehabilitación de espacios

Mexicali, B.C.- Más de 170 colonias han presentado propuestas para la rehabilitación de espacios y vialidades como parte de los proyectos que se están llevando a cabo con el presupuesto participativo.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, ha anunciado que en esta ocasión solo el 10% del presupuesto municipal se destinará para atender las obras que se incluyan en dicho presupuesto.

Este año se ha registrado un incremento del 25% en el número de proyectos presentados por diversas colonias y zonas tanto de la ciudad como del Valle de Mexicali, en comparación con el año anterior.

Bustamante Martínez precisó que actualmente la Dirección de Obras Públicas cuenta con 174 propuestas, mientras que en 2023 fueron alrededor de 130 propuestas. Sin embargo, en ese año, el 20% del presupuesto se utilizó en diez proyectos seleccionados.

"Hay algunas propuestas que exceden el monto que teníamos presupuestado, pero aún así las dejamos por si llegan a ganar. Puede ser que no se realicen completamente o en una sola etapa".

"Yo me inclino más por ayudar a la gente más necesitada, siempre me enfoco en eso, pero hay ocasiones en las que hay una sociedad organizada que no es necesariamente la más pobre, han pagado su predial y tienen el derecho de exigir", comentó.