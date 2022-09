Soles inicia el camino en los Playoffs ante Astros de Jalisco

Soles de Mexicali comenzará la aventura en busca del campeonato al iniciar la primera ronda de Playoffs ante los Astros de Jalisco este 25 y 26 de septiembre en la Arena Astros.

Dicha serie entre ambos equipos es a ganar cuatro de siete partidos.

En temporada regular, estas quintetas se enfrentaron el pasado 24 y 25 de agosto en el Auditorio del Estado, donde los jaliscienses se adjudicaron la serie completa luego de ganar 88-72 y 75-59 sobre los cachanillas.

Ante el inicio de la postemporada en puerta, el coach español de Soles de Mexicali, Iván Déniz adelantó que espera una serie muy competitiva.

“Bueno se logró el primer objetivo de llegar a los playoffs, ahora sabemos que aquí es otra historia, todos los partidos serán muy parejas y bueno trataremos de llegar con buenos números aquí a casa”, aportó Iván.

En cuestión de estadística, Soles concluyó la temporada regular como la novena mejor ofensiva, promedió 81 puntos por partido, sin embargo, en la defensiva Mexicali concluyó en el tercer peldaño permitiendo 83 puntos por juego.

Mientras que los números de Jalisco en el rol regular; logró la mejor ofensiva con 93 puntos por partido y en la defensiva se ubicó en el segundo lugar recibiendo 82 puntos por juego.

1RA RONDA: SOLES VS ASTROS (Serie a ganar 4 de 7)

FECHA LOCAL VISITANTE ARENA HORA Septiembre 25 Astros Soles Astros 13:00hrs Septiembre 26 Astros Soles Astros 18:00hrs Septiembre 29 Soles Astros Auditorio PSF 20:00hrs Septiembre 30 Soles Astros Auditorio PSF 20:00hrs Octubre 2 Soles Astros Auditorio PSF 18:00hrs* Octubre 5 Astros Soles Astros 18:00hrs* Octubre 6 Astros Soles Astros 18:00hrs*

* En caso de ser necesario

OTRAS SERIES

Fuerza Regia vs Mineros

Dorados vs Plateros

Abejas vs Libertadores