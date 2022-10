Soles buscará tomar ventaja ante Astros

Soles de Mexicali buscará tomar la delantera de las Semifinales en la Zona Norte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al disputar el Juego 5 ante los Astros de Jalisco, a partir de las 16:00 horas, tiempo de Baja California.

Para este encuentro, la quinteta cachanilla emparejó las acciones a dos victorias por bando, luego de salir con par derrotas de tierras jaliscienses en el juego 1 y 2.

Iván Déniz, Coach de Soles destacó la garra que mostró el equipo para emparejar las acciones en la serie 2-2.

“Se ha visto un equipo completamente diferente, el equipo tuvo dos jugadores nuevos, se ocupaba una adaptación eso es algo normal, pero el equipo nunca dejó de luchar la defensiva en estos dos juegos aquí en Mexicali fue increíble y ahora vamos como quien dice 0-0 en esta serie”, aportó el coach español.

Sobre la llegada de Kennet Faried al equipo mexicalense, Déniz destacó la calidad del jugador norteamericano y del equipo.

“Bueno el tener una clase de jugador como él (Kennet) ya sabes la garra que tiene y uno como profesional lo sabe, como he comentado, ningún jugador en la liga en un solo partido puede demostrar sus capacidades y habilidades, Kennet nos ha regresado esa seguridad en la defensa”, comentó.

Finalmente, Iván agradeció e invitó a la afición cachanilla a hacer acto de presencia en el Auditorio del Estado para el juego 5.

“Para toda esta afición simplemente no tengo palabras, creo que hemos recuperado a lo bueno que tenemos aquí que es la gente, jugar en Mexicali ha sido muy complicado para los rivales y eso se ha demostrado, hemos vuelto con mucha energía y gracias a ellos tenemos un jugador más dentro de la duela”, concluyó.

JUEGO 5



Soles vs Astros

FECHA: Hoy

LUGAR: Auditorio del Estado

HORA: 16:00 horas, tiempo de Baja California

TV: Redes Sociales Soles de Mexicali



OTRAS SERIES



Libertadores vs Abejas

Mineros vs Fuerza Regia

Plateros vs Dorado

*Todas las series empatadas 2-2

*Series a ganar 4 de 7.