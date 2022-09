Soles a remontar en el Auditorio del Estado

MEXICALI, Baja California. Soles de Mexicali buscará conseguir la primera victoria dentro de las Semifinales de Conferencia de la Zona Norte, recibirá este 29 y 30 de septiembre a los Astros de Jalisco, a partir de las 20:00 horas en el Auditorio del Estado.



Actualmente la quinteta cachanilla se encuentra abajo en la serie 2-0, cayó por pizarra 97-76 en el juego 1 y 111-70 en el segundo partido, obteniendo su peor derrota en su historia dentro de los Playoffs.

Con estos dos resultados, la quinteta cachanilla tiene cinco partidos consecutivos sin derrotar a los jaliscienses, siendo el 11 de noviembre del 2021 su último triunfo en los Playoffs del año pasado por marcador de 95-72.



De igual manera, Kennet Faried y Davion Berry realizarán su debut en tierras cachanillas, luego de incorporarse con Soles el pasado 23 de septiembre del presente año.

“A pesar de no llegar en las mejores circunstancias, estoy muy feliz de poder jugar en Mexicali, dicen que es una afición muy entregada al equipo y vamos a ir con todo para ganar y sacar los resultados esperados”, aportó el ex jugador NBA, Kennet Faried.Juego 3Soles vs AstrosHORA: 20:00 horasLUGAR: Auditorio del EstadoFECHA: HoyTV: Redes Sociales Soles de MexicaliOTRAS SERIESFuerza Regía 2-0 MinerosDorados 1-1 PlaterosAbejas 1-1 Libertadores* Serie a ganar 4 de 7 partidos.