Sin clases en la primaria Otilia U. por problemas en drenaje

La escuela primaria Otilia U. de Cota lleva dos semanas sin clases debido a problemas con el drenaje del plantel, lo que ocasionó que aguas negras salieran del alcantarillado generando inundaciones en la explanada y restringir el uso de los baños.

“Llegábamos a las 8 de la mañana, comenzaban a usar los baños y para antes de la hora de salida ya estaba un enorme charco con muy mal olor y ya no se podían usar los baños, por eso decidimos suspender”, expresó la subdirectora, Elvia Peña.

El plantel ubicado en la colonia Hidalgo tiene más de 25 años de antigüedad, transcurso en el que nunca se le brindó ninguna remodelación, además de enterarse que tenía tuberías de un hogar convencional en lugar de una escuela.

La subdirectora argumentó que el problema en los últimos años se ha intensificado, incluso personal de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) le comentaron que cada dos o tres meses tienen que desazolvarlo.

“Personal de la Cespm nos hacían el favor de venir a desazolvar cuando no les correspondía, pero hasta después de cuatro oficios que mandamos en un largo periodo nos atendió Inife”, comentó.

Personal del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inife) acudieron la mañana del miércoles 8 de febrero al plantel para comenzar a realizar las primeras obras de remodelación de la tubería.

Se hará la instalación de una nueva tubería para una escuela de más de 200 alumnos, pero hasta el momento no saben cuándo podría quedar terminado para que puedan regresar a clases los alumnos.

La subdirectora espera que por lo menos en lo que dura la remodelación se les otorguen baños portátiles para que los alumnos no pierdan más clases, actualmente se encuentran con trabajos en línea.

No tenemos fecha para regresar a clases porque me dicen que no saben cuando van a terminar, ya solicitamos los baños portátiles porque es mejor que los alumnos tengan clases presenciales” finalizó.