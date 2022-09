Sin afectaciones para vendedores ambulantes por cierre de carriles en Garita

No habrá afectaciones económicas para los vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en la garita zona centro por las remodelaciones que se tienen planeadas, que tendrán una duración de 12 meses.

Luego de que la Administración General de Servicios de Estados Unidos (GSA) anunció el cierre de algunos carriles vehiculares para la construcción de carpas sobre los carriles de inspección, vendedores ambulantes expresaron sentirse tranquilos tras no verse afectados por dicha obra.

Guadalupe Madrigal, quien vende sus productos en la garita Centro, mencionó que ellos no tendrán problema alguno en seguir ejerciendo su labor como vendedores ambulantes, ya que el cierre no afectará a los vehículos de su zona de venta.

Sobre la realización de dicha obra que obligará al cierre parcial de algunos carriles que dan hacía el país vecino, Guadalupe mencionó que si bien, cuando se enteró de la situación, si temió por su economía, luego le hicieron saber que no tenía de qué preocuparse.

“No nos afecta, e incluso, supongamos que cierran carriles, el gobierno nos deja trabajar, nos podríamos mover libremente a otras zonas, la policía ya nos conoce, saben que tenemos nuestro permiso”, comentó el señor Guadalupe Madrigal.

Expresó que gente del ayuntamiento se ha acercado a darles indicaciones y explicarles que no habrá de qué preocuparse, por lo que seguirán trabajando de la misma manera en la que lo han hecho siempre.

A pesar de que las ventas no han sido lo esperado, Guadalupe comentó que el hecho de que no se cierren los carriles en el área en que ellos se encuentran, es un beneficio ya que puede seguir trabajando con tranquilidad, y si no fuera el caso, al contar con su permiso podría establecerse en otras zonas.