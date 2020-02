Sin "Cachitos" para el avión en BC

MEXICALI,B.C.- Después de que se filtrara una fotografía durante una cena que sostuvieran empresarios mexicanos con el Presidente de la República, donde se comprometían (de manera voluntaria) a comprar boletos para la denominada rifa del avión presidencial, el presiente de la Coparmex en Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, rechazó esta simulación, dijo que dijo estar orquestada por el gobierno federal.

“Este tema de la rifa del avión, que no es una rifa de un avión, yo creo que no merece mucho tiempo. Es una burla que se está haciendo, yo creo, por parte del gobierno federal y lo que hizo con la cena, aunque fue voluntario, todos sabemos que con un presidente todo poderoso como el que tenemos ahorita, y que te sienta en la mesa, pues lo voluntario… como que no es tan voluntario”, externó Elorduy Blackaller

El presidente de la Coparmex, lamentó que el gobierno federal, tenga que pedir dádivas a los multimillonarios del país.