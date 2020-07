Será todo raro y nuevo

La historia que ha formado el Club Soles de Mexicali no se entendería sin el nombre de Iván Déniz O’Donnell.

El entrenador español llegó por primera vez a tierras cachanillas en el 2007 y este año disputará su onceava temporada con el conjunto cachanilla en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“Para mí es un honor volver. Siempre he dicho que Mexicali es un sitio donde se han preocupado en que esté bien y a nivel profesional me han dejado trabajar a mi manera. Siempre he tenido la confianza de la directiva y estoy contento de estar un año más”, confesó Déniz O’Donnell.

A lo largo de su estadía en Mexicali, el nacido en Santa Cruz de Tenerife ha disputado seis finales de la LNBP y obtenido tres campeonatos, así como un subcampeonato en el Final Four de la Liga de las Américas.

Asimismo, ha participado en seis “Juego de Estrellas” y ganado la oportunidad de ser entrenador en jefe de la selección mexicana de baloncesto.

“Desde que llegué me impactó la ciudad. Mexicali no es un sitio que sea el más encantador a nivel visual, pero la gente hace que sea un lugar maravilloso”, comentó.

“La ciudad ha evolucionado mucho y también está muy involucrada con los dos proyectos deportivos más importantes, Soles de Mexicali y Águilas de Mexicali. Cada año se han mejorado cosas en cuanto a baloncesto. A nivel de administración e imagen es un equipo modelo y que puede competir con Clubes de Europa”, añadió.

Pese a la pandemia por el coronavirus que ha aquejado a todo el mundo deportivo, la LNBP anunció que llevará a cabo su temporada a partir del 10 de septiembre y los Soles de Mexicali estarán ahí.

“El que se animen a hacer la temporada dice mucho de lo que es México. Es una liga que ha cambiado de cinco a seis años para acá y sigue cambiando. A nivel de imagen creo que es la más seguida en Latinoamerica”, expresó Déniz O’Donnell.

“Ahora va a ser todo raro y nuevo. Tenemos que crear una rutina diaria y hacer un protocolo de seguridad para los jugadores y para todo el staff. Vamos a tener que empezar la temporada fuera de Mexicali y jugaremos los primeros partidos de visitantes. Estaremos ocho semanas concentrados en un hotel y vamos a tener que cuidarnos mucho”, agregó.

Actualmente, la escuadra mexicalense cuenta con cinco jugadores confirmados para defender el título de la LNBP, no obstante, lo primordial para Déniz es renovar a los jugadores mexicanos del certamen anterior.

“Lo que más queremos es renovar a la plantilla mexicana, si algo en la liga te hace competitivo es tener un base sólida mexicana”, aseveró.

“Renovar a Erick García fue fundamental por su juventud y experiencia. Con la salida de Daniel Amigo, buscamos a Roberto Acuña, quien es un jugador con ese perfil. Reúne las cualidades que queremos como ser rápido, un buen defensivo y que se entienda bien con y sin balón”, dijo.

Por su parte, Adalberto Díaz saltará del sector Colegial para debutar en el profesionalismo, situación que habla de la inversión a futuro que planea la institución.

“Díaz es un jugador con el cual no debemos de tener prisa. No le tenemos que exigir resultados en su primer año como profesional, pero tiene muchísimo que mejorar. Creo que es una inversión a futuro bastante importante para el Club”, comentó.

Los otros dos elementos son el veterano, Lorenzo Mata, y el ex Santos de San Luis Potosí, René Esparza, por lo que en los próximos días se estará completando el plantel que participará en el certamen que durará poco menos de tres meses.

“Mi planteamiento hacia el Club es que tenemos que hacer un trabajo que nos sirva para la temporada 2021. Que el Club ya tenga un equipo al cual se le pueda modificar uno o dos jugadores, no más”, subrayó.

“No quiero buscar a seis jugadores el próximo año. Espero que esta campaña nos sirva de enfoque y acoplamiento. Creo que nadie nos puede exigir un campeonato, pero si un equipo que pueda competir en todos los partidos”, finalizó.

LOGROS DE DÉNIZ CON SOLES DE MEXICALI

*Ostenta 6 finales de la LNBP.

*Tiene 3 campeonatos en el circuito.

*Logró un subcampeonato en el Final Four de Liga de las Américas.

*Ha participado en 6 “Juego de Estrellas”.

*Llegó a combinar su trabajo con la selección mexicana de baloncesto.

DENIZ EN CORTO

PALABRA SIGNIFICADO

Santa Cruz de Tenerife La ciudad donde nací

Baloncesto Mi vida

LNBP Liga que está cerca del primer nivel

Batucada El corazón de Soles

Mexicali Familia

Auditorio del Estado El infierno

Angie Delgado La mujer de mi vida

Halcones de Xalapa Un histórico

Gastronomía Algo fundamental en la vida

Soles de Mexicali Una parte de mí