Ser maestro de educación especial es gratificante

Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México para honrar la profesión que sirve como un pilar en la educación de todos los niños y niñas, pero sobre todo para ayudarlos a cumplir sus metas.

Docentes del Centro de Atención Múltiple “Jorge Luis Borges” explicaron su experiencia como profesores de educación especial trabajando con alumnos con diferentes discapacidades.

Leticia Cibeles Maestra de educación especial con especialidad en el área de comunicación, dedicándose a la docencia desde hace más de 8 años, reconoció que ser docente requiere de mucho trabajo.

“Te enfrentas a muchísimos problemas, muchísimas necesidades, somos multiusos, hacemos maravillas, ser maestros es lo más gratificante que te puede suceder como ser humano” comentó.

Decidió ser maestra debido a que en su familia la mayoría se dedican a la docencia, por lo que desde niña la profesión le interesó, además decidió dedicarse a la educación especial porque tiene un sobrino con espectro autista.

“Yo nunca pensé que iba tener las habilidades de un maestro, que va saber decorar, pero ya estando en la normal es cuando dices esto es mi vocación y realmente me gusta lo que hago” comentó.

A pesar de ser una de las profesiones más bonitas, también tiene sus desventajas como cualquier otra, sobre todo en situaciones que afectan a los niños, pero que están fuera de sus manos.

A pesar de las desventajas, no tiene duda que es de las mejores profesiones que existen, por lo que invitó a todos esos niños y niñas que quieran ser maestros que no desistan.

“Es una profesión que no pagan muy bien, es una profesión que tienes un sueldo seguro, pero no puedes vivir bien de ese sueldo, tienes que realmente decir que eso quieres hacer todas las mañanas”, comentó.

La profesora Diana Nuñez tiene 8 años en el servicio de la docencia, especificamente con niños especiales, a los cuales trata de brindarles la mejor enseñanza para que logren sus metas.

“Tengo una sobrina con discapacidad intelectual y eso me acercó al mundo de los alumnos con discapacidad y fue lo que me inspiró, así como mis familiares docentes” comentó.

Aunque en sus años como maestra ha trabajado con decenas de niños, siempre hay alumnos que se quedan en su memoria para siempre, ya sea por su carácter, personalidad, forma de trabajar o porque le demuestran cariño.

“Una alumna de Tijuana que no es muy expresiva con sus emociones, un día que pedí permiso para llegar tarde, en cuanto llegue al salón me miró, corrió y me abrazó con mucha felicidad, eso me demostró que tal vez estoy haciendo bien mi trabajo”comentó.

La docente siempre busca la manera de adaptarse a las necesidades de los menores para poderles brindar un mejor aprendizaje, a pesar de atender a decenas diario, cada uno tiene su manera de aprender.

“Tienen que tener mucha vocación, mucha paciencia, no dejarse llevar por todo lo malo que hablan de los docentes, no dejarse intimidar por las cuestiones burocráticas,es uno de los trabajos más bonitos, en tus manos está que otra personas pueda desarrollarse”.

El profesor Alfonso Maldonado Quirarte tiene más de 10 años dedicándose a la docencia, desde la secundaria supo que quería ser maestro, lo cual lo lleva a prepararse académicamente para lograrlo.

Cada ciclo escolar es un nuevo reto para el docente porque es trabajar con alumnos nuevos a los cuales tiene que conocer y ganarlos desde cero, llegando a estimar a muchos de ellos.

“En educación especial siempre se tienen muy bonitas anécdotas, muy bonitos recuerdos, aunque los resultados suelen ser más altos que en la educación regular son muy apremiantes” comentó.

El docente determinó que siempre existen barreras en la profesión, las cuales sirven como aprendizajes, pero que siempre los resultados valen la pena al ver egresar a sus alumnos.

“Es el trabajo más bonito que hay, el trabajar con personas y dejar huella en su corazón es algo muy gratificante” finalizó.