''Ser enfermera no es nada más una profesión, es calidez y sentimiento'': María López, enfermera de la Cruz Roja

Con 23 años de trayectoria, María de Lourdes López, es actualmente coordinadora del área de enfermería en la delegación de Cruz Roja Mexicali.

En el marco del 6 de enero, día de las enfermeras y enfermeros, fecha establecida en 1931 por el doctor José Castro Villa grana, antiguo director del Hospital Juárez de México.

María ha dedicado su vida atendiendo a los pacientes que llegan a la zona de urgencias de la Cruz Roja, ella junto con sus compañeros, enfermeros y enfermeras, son quienes tienen el primer contacto con los pacientes que acuden a recibir atención a la unidad.

Durante 23 años, María cuenta haber experimentado todo tipo de experiencias gracias a su labor, desde buenas, gratificantes hasta experiencias tristes y dramáticas, sin embargo, comenta todo esto ha sido un aprendizaje para ella, es por eso, que se expresa con amor de su profesión.

Cuenta, que por la Cruz Roja, a diario pasan todo tipo de pacientes con diferentes necesidades de atención, desde heridas leves, dolores, crisis asmáticas e hipertensivas hasta casos mayores como pacientes con algún trauma en el cerebro.

‘’La urgencia aquí es impredecible, podemos estar muy tranquilos por dos, tres horas y de repente es un caos aquí en urgencias’’

De tantas situaciones que ha visto durante su labor, ella asegura que podría escribir un libro completo, pues ha presenciado historias increíbles atendiendo a sus pacientes.

‘’Pienso que el ser enfermera no es nada más que una profesión, aquí entra la calidez, el sentimiento, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos la vocación entonces creo que lo haríamos a medias, tenemos que estar completos, querer y amar lo que hacemos’’.

El ser de ayuda para alguien y ayudarlo a mejorar, es de las cosas más satisfactorias de su trabajo, además de la importancia de los pacientes para ella y sus colegas.

A diferencia de otros centros de salud, donde la mayoría de los pacientes son hospitalarios, lo que distingue el trabajo de los enfermos de la Cruz Roja es que son pacientes nombrados, de primer contacto, por ser la primera opción para muchas personas, explicó la coordinadora de enfermeros.

Con jornadas de hasta 12 horas los fines de semana, es como el grupo de enfermeros de la Cruz Roja, todos los días atienden a los pacientes que ingresan a la unidad.

María contó que a pesar de tener muchos años ejerciendo la labor de enfermería, nunca ha dejado de sorprenderse y ha quedado marcada por más de una experiencia, que hasta la fecha no olvida, lo cual agradece porque aquello le recuerda la importancia que tiene como enfermera así como el cariño a su profesión.

‘’ A mis enfermeros que tengo aquí los felicito, he tenido generaciones de estudiantes de la universidad y me da tanto gusto verlos y que ahora son jefes de área, me da mucho gusto y les deseo que sigan cosechando éxitos, pero preparándose también’’ finalizó.