Como pocas artistas lo hacen, Yuri ofreció una rueda de prensa en Mexicali para promocionar su concierto en tierras cachanillas, en donde habló de diversos temas, entre ellos la conmoción que provocó la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Y de cómo se abordó el tema en los medios de comunicación, generando una controversia entre el actuar de la prensa y del medio artístico en México.

“Cuando un artista quiere ser un humano normal es muy difícil, porque nuestra vida la sabe todo mundo… son de esas cosas que dices: pues si somos humanos tenemos derecho a tener nuestra intimidad, pero ser artistas tiene su costo y hay que saberlo manejar muy bien”.

“Yo respeto mucho a la familia de Chabelo que también no quisieron hacer nada, y claro la gente quiere saber por qué, pero así es el medio, tiene cosas muy bonitas pero también tiene cosas muy fuertes”.

“No puedes enterrar a tus muertos tranquila, no puedes pasar tu pérdida tranquila. Ya depende del artista cómo lo quiere manejar, si lo quieres manejar aislándote o lo quieres manejar como lo hizo Maribel”, compartió la intérprete de ‘Aire’.

Al respecto señaló que ha tenido comunicación a distancia con la actriz, ya que ha decidido darle su espacio para sobrellevar su duelo pero que ha estado al pendiente en todo momento.

“YO NO SOY HOMOFOBICA”

La controversia que se generó después de su participación en el concurso de transformismo ‘La Más Draga’, la ha hecho más fuerte pues asegura que aunque la han tachado de homofóbica, ella ama a la comunidad LGBT+.

“Yo no soy homofóbica, la gente que dice que soy homofóbica ni siquiera saben qué significa la homofobia, es fobia, entonces un fóbico a algo no puede estar ni con la persona. Y yo no, muchos de mis colaboradores son de la comunidad”.

“Es más creo que soy la cantante que más gente de la comunidad tiene en su show, que las que apoyan a la comunidad. Yo amo a la comunidad, solo que tengo mi punto de vista de pensar… pero yo los respeto, los amo, son gente muy talentosa”.

“Y no me arrepiento de haber ido a ‘La Más Draga’ porque yo disfruté de ver a todas mis comadritas, espectaculares con sus creaciones”.

“Los que no me quieren porque se creyeron todo ese rollo de la homofobia ese es su problema no el mío, yo no tengo ningún problema con la comunidad, te lo digo de corazón”, finalizó la cantante.

EN CORTO

- Concierto: 19 de mayo

- Lugar: Palenque del FEX

- Boletos: en Hotel Araiza