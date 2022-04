Sentencian a una joven homicida a estudiar

A David Ezequiel le faltaba poco más de un mes para cumplir sus tres años, pero un choque provocado por Tanya Dayan, una joven que se encontraba bajo el influjo de la mariguana y la cocaína, le cegó la vida al pequeño.

El 12 de septiembre de 2021, sus papás Nayeli y Jovani salieron temprano en su auto para ir a desayunar y hacer algunas compras en la calle. A David lo acomodaron en una silla atrás del asiento del conductor, donde iba entretenido con videos en un celular.

Cuando pasaban por el cruce de las calles Nacionalista y Revolución, al poniente de la ciudad, una mujer les gritó: “¡Los van a chocar!”. La primera reacción de Nayeli fue estirar su mano y tratar de sujetar a su niño al ver el choque inminente.

Lo último que recuerda es despertarse con sangre en el rostro, buscando a su hijo, a quien vio tendido en la banqueta, también ensangrentado. Como pudo se acercó a él y sintió su pequeño cuerpo convulsionar. Lo abrazó hasta que llegó la ambulancia.

Para los jóvenes padres, la pesadilla apenas comenzaba, pues el pequeño David sucumbió a un traumatismo craneoencefálico, y hace dos semanas, en lo que pensaron que sería la llegada de justicia, encontraron que la joven solamente fue sentenciada a portarse bien, y estudiar y dejar de consumir drogas por un periodo de dos años.

En la casa donde el pequeño David solía jugar, ahora solo hay un gran mueble con sus juguetes y veladoras. También hay incontables fotos en las que aparece con una sonrisa encantadora, sobre todo en unas donde lleva unos girasoles, su flor favorita.

Sus figuras de superhéroes, dulces y chocolates adornan lo que parece ser un altar en su honor y su memoria. En él también se encuentra su último juguete favorito: un “pop it” de silicona.

A David le faltaba poco más de un mes para cumplir sus tres años. Los preparativos para una fiesta de cumpleaños con temática de Mickey Mouse se quedaron en papel y solo pudieron improvisar un pequeño festejo en el camposanto donde se encuentran sus restos.

Con una voz cargada de tristeza, Nayeli recuerda cómo fue darle el último adiós. “Me llamaron en la noche, me dijeron que tenía que ir a verlo, hice una videollamada con la familia, donde le decían que despertara, que no se fuera, él escuchó todo, y luego se me fue”.

Luego de dos días hospitalizado, su cuerpecito no resistió y David Ezequiel murió esa noche en su cama de hospital, frente a su madre.

A pesar de estar internados en un hospital, Nayeli y Jovani tuvieron que pedir una alta voluntaria debido a que agentes de la Fiscalía General del Estado les dijeron que si no interponían la denuncia en 72 horas luego del accidente, liberarían a la adolescente.

A ellos solamente les tomaron fotografías de sus lesiones, pero la Fiscalía General del Estado no incorporó todas las evidencias de ellas para ser presentadas eventualmente en un proceso penal.

Ambos acudieron y, asegura Nayeli, desde el primer momento les insistieron en que aceptaran resolver el asunto a través de un acuerdo reparatorio, pues les advertían que a la joven no la podían meter a la cárcel por ser menor de edad.

Fue a través de manifestaciones y plantones que lograron llamar la atención del fiscal central, quien los recibió y, dice, parecía en un principio que buscaba ayudarlos a obtener justicia, pero al final resultaron decepcionados.

En el transcurso de las semanas y la investigación, notaron varias cosas que les parecieron sospechosas, como el hecho de que el agente municipal Eduardo Alejandro Arredondo Ramírez, no haya reportado al segundo tripulante del auto que conducía la menor, a quien inicialmente anotó con un nombre falso.

Nayeli señala que a través de redes sociales han recibido comentarios de que el agente y la imputada, hoy sentenciada, son familiares, pues comparten un apellido, además de que presuntamente la había detenido momentos antes del choque y que la había dejado ir. Los datos, aseguró, no le constan, pero sí se los hizo llegar a la fiscalía para investigar.

Durante el juicio oral, iniciado el 18 de febrero, la joven fue absuelta del delito de lesiones en contra de Nayeli y Jovani, pues la fiscalía no presentó las pruebas ante el juez de las heridas que ambos sufrieron.

En el caso de la muerte de su pequeño hijo, David Ezequiel, se le encontró culpable como autor directo, aún cuando ella, en su declaración, dijo no haber estado al volante, sino un tal “Cristian”, que la había invitado a comer tacos.

En las investigaciones se infirió que la menor había estado de fiesta toda la noche anterior, en donde se cree que pudo haber estado ingiriendo drogas que influyeron en su conducción temeraria, errática, irresponsable, y, al final, de consecuencias fatales.

“La juzgaron como niña, pero hace cosas de adultos (…) para mí ha sido difícil, tener la esperanza de verlo crecer y ya no está, y tener sus cosas y esperar que te abrace, es difícil, porque ya no se puede”, dice Nayeli entre llanto.

En ningún momento, recuerda, la joven ni su mamá se acercaron a ofrecerle apoyo, gastos médicos o alguna disculpa, por el contrario, recibía las miradas hostiles en las audiencias donde tenían que verse. “Hubiera sido todo distinto para nosotros”.

El 7 de abril, el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento para Adolescentes, Erick Celaya, emitió la sentencia, pero no la esperada por la familia del pequeño David Ezequiel.

Por su edad y haciendo referencia a la Ley Integral de Justicia para Adolescentes, solamente pudo establecer dos “castigos”: una amonestación y la libertad asistida.

En términos legales, la primer medida de sanción se basa en “exhortar a la adolescente para que en lo sucesivo se conduzca y acoja a las normas sociales, las de trato familiar y a las de convivencia comunitaria. También a la madre se le solicita que intervenga para que su hija respete las normas que rigen a la sociedad”.

Y en cuanto a la libertad asistida, se le sentencia a que “continúe con los estudios en el nivel educativo que le corresponda, medida impuesta por DOS AÑOS, así como la prohibición de consumir drogas, psicotrópicas o estupefacientes por DOS AÑOS”.

“No la sentenciaron, no le dieron nada, es algo que tenía que estar haciendo, son sus obligaciones; ella anda libre como si nada, de antro, fiestas, no se me hace justo; eso no es un castigo”, considera Nayeli.