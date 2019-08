Señalan fallas en programa para discapacitados

BAJA CALIFORNIA, México.- Diputados de la XXIII Legislatura del Estado, cuestionaron el programa de apoyo a personas discapacitadas durante la glosa de Francisco Amador Iribe Paniagua de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Señalaron que durante las ferias del empleo, existió poca publicidad para que las personas con discapacidad pudieran estar al pendiente de un trabajo.

La diputada María Luisa Villalobos, quien fue quien hizo la pregunta expresa, indicó que esto fue notorio, por lo que pudiera parecer que no se le está tomando en cuenta a ese sector.

“Creo que debería existir un verdadero incentivo para ese sector por parte de las empresas, pues pareciera que están dejando de lado a ese sector de la sociedad que también tiene derecho a un trabajo”, señaló.

El titular de la STPS, explicó que ellos han hecho lo propio, donde la ley establece qué tal incentivo si existe, donde se adecuan los espacios para que la gente pueda hacer sus labores, pero que en cuestión de la difusión, admiten que faltó mayor esfuerzo por falta de recurso.

“Difundimos en nuestros portales pero reconocemos que eso no fue suficiente, pues si la persona no transita en el portal, nadie se entera, entonces pues sin recurso no pudimos ampliar la difusión en las redes sociales, por lo que tuvimos que hacer giras de medios”.

“Sin embargo el apoyo se ha previsto, pues en empresas se colocan andadores, pasamanos y todo lo que se deba invertir para darle cabida a personas con discapacidad, haciendo que exista la posibilidad que todos esos gastos sean deducibles”.

“Entonces si se están abriendo los espacios con nuevas empresas, pues ellos mismos lo dicen, que ellos son los trabajadores más cumplidos y quienes cuidan más su trabajo”, expuso.

VIOLENCIA EN SAN QUINTÍN

La diputada Loreta Quintero, en cuanto al tema de la violencia de los jornaleros en San Quintín, preguntó cuál es la manera en que se debe contrarrestar esa situación, pues es una situación alarmante en el Estado.

Iribe Paniagua, respondió que la táctica es lograr con capacitaciones y difusiones que no vuelva a suceder la situación del 2015.