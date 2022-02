Señala esposo de Keren busca IMSS encubrirmalas prácticas

El esposo de la fallecida, Keren Vallejo, señala que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues tiene la certeza de que las autoridades médicas del IMSS pretendieron encubrir una mala práctica.

“La demanda ya está dentro, y va a seguir no sé si meses, años, no sé si una negligencia médica, no sé si por una mala práctica y el encubrir una mala práctica, eso lo sé con certeza que eso es lo que hicieron, encubrieron”, señaló Michael Cortez Martínez.

Con un semblante cansado, el esposo de Keren dio a conocer que tienen desconfianza en los resultados de la autopsia del IMSS, puesto que apenas les informaron que el cuerpo de Keren llegó sin órganos a Semefo.

“Me acaban de decir que el cuerpo estaba sellado, y los órganos los tenían allá y no los entregaron por la prisa, o no sé, porque no los dejaban hacer su trabajo, y que ellos van a colaborar a dar todos los datos”, informó.

“Ahorita quién va a saber si esos órganos, tantos órganos que quitan, si son de ella, si los manipularon, es lo que yo alegué en la llamada, cómo es posible que hayan durado casi dos días haciendo una autopsia, es por eso que siempre hubo incertidumbre, desconfianza”, dijo.

Cabe recordar que el pasado domingo Keren falleció en la clínica del IMSS, tras una cesárea, posteriormente hubo irregularidades e incertidumbre en la entrega del cuerpo, la autopsia y la causa de su muerte.

“En el certificado de defunción de ella en el seguro esa noche, ahí explican que hay una hemorragia interna, se le acabó la sangre, falta de sangre, pero es el IMSS, cómo va a faltar sangre ahí”, cuestionó.

“Sobre la anestesia no nos han comentado nada, cuando me pasaron, y tengo la grabación, donde dice la anestesióloga ‘a lo mejor se me pasó un poquito más arriba y por eso fueron las complicaciones’, es todo lo que nos han dicho, la delegada dice que por ahora no hay un culpable”, mencionó.

Cortez mencionó que él dio la autorización de que le realizaran la autopsia, pero él no sabía la diferencia entre la clínica y la médica-legal, el solo sabía que no podían ser juez y parte.

“Desde el momento que nosotros pusimos la demanda, la denuncia a la estatal, desde ese momento empezaron a cooperar, metieron presión, yo comprendo que en toda cirugía siempre existe un riesgo, estoy consciente, pero desde el momento que se ven todas esas irregularidades de todo lo que sucedió, eso es mi dolor, hasta el momento, pasó el domingo, ya es jueves, y ahora este proceso es muy cansado”, confesó