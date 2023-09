Se turnan grupos en la primaria María Cristina Ramos por falla eléctrica interna

Mexicali, B.C. Por fallas en la infraestructura eléctrica de la escuela primaria María Cristina Ramos, han tenido que rotar los grupos en sus días de clases, afectando a dos de ellos, los cuales son enviados a clases virtuales.

Los padres de familia mostraron inconformidad ante esta situación debido a que muchos de ellos trabajan y es muy difícil tener a los menores en sus casas en el horario de clases, por lo que solicitaron que se atienda la situación lo más pronto posible.

Por su parte, la directora del plantel, ubicado en la colonia Villas del Colorado, Lisset Cervantes, argumentó que la problemática se originó desde el ciclo pasado, pero al comenzar el ciclo actual empeoró.

Durante el mes de mayo, cuando comenzaron a encenderse las refrigeraciones, los interruptores de energía se calentaban y en ocasiones algunos se apagaban debido a la demanda energética.

Al inicio del actual ciclo, el problema se intensificó debido a que ahora los interruptores se apagaban todos. Al revisarlo, los técnicos explicaron que era debido a la sobrecarga de energía, por lo que ya no podían encender todas las refrigeraciones al mismo tiempo.

Además, a causa de las interrupciones de energía ocasionadas por el calentamiento de los interruptores, dos refrigeraciones se descompusieron, dejando dos aulas sin aire acondicionado.

Actualmente, son dos salones los inhabilitados. La instrucción de la Secretaría de Educación fue que se rotaran a los alumnos de tercer, cuarto y quinto grados los días de clases presenciales.

También, otras dos refrigeraciones ya están presentando fallas debido a que tienen más de 20 años en funcionamiento. Se solicitaron nuevas antes del inicio de clases, pero no han obtenido respuesta por parte del sistema educativo.

"Con la variación de la energía se quemaron tres termostatos, así como las fallas en las refrigeraciones. Dos se pudieron reparar, pero las otras ya no. Solicité nuevas refrigeraciones y no he tenido respuesta", expresó.