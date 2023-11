Se registrará Norma Bustamante para su reelección previo al cierre de la convocatoria

Mexicali, Baja California.-Aunque no ha realizado el registro en busca de la reelección como aspirante de Morena, para la presidencia municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, declaró que lo hará previo al cierre de la convocatoria, el cual será este miércoles 22 de noviembre.

Durante la mañanera del Gobierno Municipal, la edil dijo que al momento aún no es miembro del partido, debido a que las inscripciones para ingresar ya fueron cerradas.

No, no estoy registrada en Morena porque desde que estaba yo en la campaña se cerraron las inscripciones y no están abiertas, entonces estamos considerados como adherentes, pero no pertenezco al partido, ya lo hubiera hecho’’