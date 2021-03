Se registra Lupita Jones como candidata a gobernadora de BC

Se registra Lupita Jones como candidata a gobernadora de Baja California por la coalición "Va por BC" conformada por los partidos políticos PRI, PAN, PRD, en las escalinatas del Instituto Estatal Electoral.

Pasando las12:00 horas, la candidata se presentó ante los medios acompañada de los distintos representantes de los partidos para poder inicio a su registro.

Frente a los consejeros electorales del IEE, y después de firmar el registro, se llevó a cabo parte de los mensajes de los representantes como Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional.

"Nosotros venimos a ganar, estamos trabajando en ello y con Lupita como candidata sabemos que podremos hacer un verdadero cambio", comentó Cortés.

En cuanto al mensaje dado por la candidata Lupita Jones, señaló estar agradecida por la confianza de los partidos, pues al ser ciudadana del estado, espera rescatar a Baja California.

"Yo he sido una mujer trabajadora que por 30 años he buscado lo propio y aunque nos han tirado piedras en el camino, con ellas he logrado construir cimientos para poder hacer una buena labor para mi estado".

"Por lo que trabajando en equipo, sé que podremos rescatar a Baja California, que es nuestro objetivo", expresó Jones.