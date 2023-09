Se reduce el 7.6% la percepción de inseguridad entre los bajacalifornianos

Mexicali, Baja California.- Con el 68.5% en lo que va del 2023, Baja California tuvo una disminución del 7.6% en la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en relación al 2022, cuyo porcentaje era del 76.1%.

Así lo revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENVIPE) que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía referentes al 2022 y 2023 entre las 32 entidades federativas.

La ENVIPE es realizada con el objetivo de conocer el número de delitos ocurridos, la cifra negra de delitos y causas, así como la percepción de seguridad y el nivel de confianza hacia las autoridades, detalló Dwight Dyer director general de Estadísticas de Gobierno y Seguridad Publica del Inegi.

Baja California, se encuentra por debajo de la media nacional, la cual es de 74.6% y es de los estados con una percepción de inseguridad considerada media, ya que las tasas más altas se registraron en Zacatecas, Guanajuato y Veracruz con porcentajes de entre el 80% y 90%.

Mientras que estados como Baja California Sur con el 33.4%, Yucatán con el 37.8% y Coahuila con el 44.1% fueron las tres entidades que registraron una tasa de percepción relativamente baja.

Disminuye el 12.5% la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes

Otra disminución que destaca la ENVIPE en Baja California, es la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes durante el 2022, con una variación del 12.5% menos, en comparación con el 2021.

Siendo así, una de las siete entidades federativas con una disminución significativa en esta incidencia, junto con los estados de Guanajuato, México, Chiapas y Chihuahua, mientras que Campeche, Durango y Michoacán fueron estados que tuvieron un incremento.

BC de los 4 estados con una incidencia delictiva a la baja

Así mismo, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes también tuvo una disminución del 14.1%, pasando de 31 mil 690 en el 2021, a 27 mil 211 personas en el 2022.

El delito más frecuente en Baja California durante el 2022 fue la extorsión, anteriormente en el 2021 fue el fraude.

De los estados que fueron a la alza fueron Campeche, Coahuila y Durango con el 49%, 21.1% y el 30.5% respectivamente.

A nivel nacional

Los datos a nivel nacional revelaron que sigue siendo la policía municipal y de tránsito, puesto que el 73.9% opino que estos organismos de seguridad son corruptos y que mayor desconfianza genera entre la población mientras que la Marina y el Ejército confían 9 de cada 10 habitantes.

Si bien en el estado, el delito que destacó fue la extorsión, a nivel nacional fue el fraude con una tasa de 5.770, así mismo los hombres fueron las mayores víctimas en todos los delitos con el 7% más en comparación a las mujeres.

Sin embargo, la incidencia de delitos sexuales fue 10 veces mayor para las mujeres en relación a los hombres.

De los 26.8 millones de delitos, se estima que no se denunció el 92.4%, a esto el Inegi lo denomina cifra negra, y entre las razones no denuncia resalta que 6 de cada 10 víctimas no denuncian por causas atribuidas a la autoridad.

