Se prepara Alondra Estrada para vivir su primera experiencia internacional dentro de la esgrima

Una atleta que ha pasado por diferentes disciplinas pero que su corazón se inclinó por la Esgrima, es el caso de la cachanilla Alondra Estrada quien entrena a doble sesión diariamente para llegar en óptimas condiciones a sus competencias internacionales.

Estrada quien comenzó en esta disciplina desde los 9 años vivirá su primera experiencia con la selección de México en el Campeonato Panamericano de Cadetes y Juveniles en Bogotá, Colombia y en el Mundial que se realizará en Bulgaria.

“Estoy súper feliz porque logré mi clasificación, anteriormente me quedé en la orilla de poder estar donde estoy actualmente, tuvimos dos buenos lugares en los clasificatorios y gracias a ello pasamos en un mejor lugar dentro del ranking nacional”, comentó la esgrimista de 16 años.

De igual manera, Alondra recordó su paso por otras disciplinas, sin embargo, su hermano fue parte fundamental para inclinarse por este deporte.

“Desde de los cinco años he practicado deporte, empecé con la natación y luego hubo bastante tiempo que me quedé en judo, recuerdo que yo miraba a mi hermano mayor de 21 años en sus combates y fue como me empezó a gustar esto”, aportó la atleta en la modalidad de florete.