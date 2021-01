Familiares de presos señalan falta de atención en Cereso

MEXICALI, B.C.- Familiares de los presos en el Cereso de Mexicali, se manifestaron para reprochar el trato inhumano hacia los internos, acusando que no se les está dando el debido servicio médico, lo que se agudiza en plena pandemia y el hacinamiento en el que viven.

Los familiares optaron por dar un testimonio anónimo a las afueras de la penitenciaría, argumentando que de revelar su identidad, su interno sufriría las consecuencias a través de castigos propinados por la institución.

Un padre de un preso, explicó que su hijo está enfermo, y no le permiten entregarle medicamento, pero tampoco le dan el servicios médicos, él está recluido en una celda con alrededor de 24 personas.

“Ayer me comentó mi hijo que un muchacho, hasta que no convulsionó de la calentura, lo atendieron, estamos en pandemia, qué es lo que esperan los guardias, ¿qué se mueran?, mi hijo todavía es presunto responsable, se aventó 21 días sin ropa, sí son delincuentes pero son seres humanos”, aseveró.

“Agarraron droga, no está entrando visita, ¿por dónde está entrando?, única y exclusivamente por los guardias, o por un servidor público del Cereso, debe de cambiar la situación porque serán delincuentes, más no son animales”, añadió el padre preocupado.

Los familiares, lanzaron una exigencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, para que investiguen las condiciones reprochadas en la cárcel de Mexicali.

Una de las madres manifestantes, externó su tristeza, de saber que su hijo recluso, tiene hongos en los pies, condición que provocó una infección con pus, sin recibir algún tratamiento.

“Cuando tiene una pastilla o algo, es porque se la venden los custodios, no sé cómo, no se me hace bien que las pastillas se las vendan los mismos de ahí, de perdida deberían darle algo para la infección, no tienen agua, está muy sucio”, mencionó la manifestante.

Otra de las manifestantes declaró que su hijo se ha enfermado, y a pesar de que ella misma le surte las recetas, tardan mucho tiempo en permitir el ingreso de los medicamentos al Cereso.