Se manifiestan a un año de la muerte de José López

MEXICALI, Baja California.- La investigación que debiera determinar si hay responsabilidad de la muerte de José Luis López Cisneros, por parte de un hospital privado de Mexicali, se encuentra empantanada, pues a un año, la autoridad ni siquiera ha entrevistado a los médicos que lo trataron.

Así lo manifestó Leonor Fernández Cisneros, quien interpuso la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al considerar que la muerte de su hermano se derivó de una negligencia médica del hospital Hispano Americano.

Por ello, se manifestó por segunda ocasión a las afueras del nosocomio junto a familiares y amigos, exigiendo que se investigue el caso, ya que loa agentes, le han comentado que no han podido entrevistar a los médicos porque no los han encontrado.

El chofer de camiones de profesión, José Luis López Cisneros de 66 años, fue operado el 4 de septiembre del 2018, ingresó por una hernia en la columna, la forma de su fallecimiento resultó poco clara para la familia.

“Él entró por una operación de columna y salió con muerte cerebral, porque en el cuarto que lo pusieron no había algún aparato para los primeros auxilios, en este hospital tan de renombre”, explicó Leonor.

“Yo pienso que fue una negligencia médica porque fueron tres discos los que le operaron y lo metieron a ese cuarto, como si le hubieran operado de una uña enterrada, sin nada más que un tripié para el suero”, explicó.

“Los doctores nunca nos dijeron bien, solo que tuvo un paro respiratorio, y que no se explicaban por qué, primero dijeron que pudo ser una medicina que le hizo reacción y después se retractaron”, recordó.

A Leonor le comentaron los galenos del Hispano, que tras el paro hubo un daño moderado en el cerebro del señor Fernández, y que en cualquier momento despertaría.

“Luego lo entubaron y no sé por qué, si mi hermano ya estaba prácticamente muerto, los enfermeros se la pasaban con el teléfono en la mano y una vez miramos que tenía su presión 200 sobre 100, de ahí nos dijeron que tenía daño severo”, mencionó.

Nueve días estuvo Fernández internado, al no ver buenos resultados su hermana decidió trasladarlo a un hospital de Estados Unidos, ahí le dijeron que su hermano tenía muerte cerebral desde aproximadamente una semana, murió el 19 de diciembre en San Diego, fue sepultado en Mexicali.

El caso derivó en una denuncia ante la PGJE, interpuesta por Leonor, señalando que no quiere dinero, sino que se haga justicia y se sancione al responsable.

“Nunca me han dado siquiera una disculpa, ni una explicación, un doctor me dijo, el doctor Peña que lo operó ‘hay que tomar en cuenta que es hipertenso y diabético’, yo le dije que eso lo debieron de tomar en cuenta ellos porque si lo sabían le debieron dar un cuarto especial”, informó.

El certificado de defunción precisa como causas de muerte un paro cardiopulmonar, lesión cerebral anóxica, enfermedad de la arteria coronaria y diabetes mellitus.

Ante la falta de agilidad de la PGJE para intentar citar a los médicos o al hospital en cuestión, Fernández acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de que se abra un expediente.

“Tiene siete meses la denuncia, y la única explicación que me dan, es que los médicos no acuden a los citatorios, no quiero creer que por qué son personas pudientes, vayan a hacer caso omiso”, explicó.

“Lo que quiero es que la gente que venga a este hospital lo piensen dos veces, y que si vienen, hagan valer sus derechos, porque los de mi hermano no los respetaron, si la autoridad no hace caso, por eso nos manifestamos y para que no den carpetazo”, detalló.