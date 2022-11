Se manifestaron alumnas contra supuesta agresión sexual en secundaria "18 de Marzo"

Por medio de redes sociales se organizaron para colocar carteles en el cerco del plantel ubicado en la colonia Nueva, la tarde del jueves 3 de noviembre.

La víctima del hecho argumentó que fue hace aproximadamente un mes cuando un alumno aprovechó para agredirla sexualmente en una salón.

“Me comenzó a tocarme la pierna, meterme la mano…me mordió los brazos, me dejó moretones..yo fui llorando a dirección y no hicieron nada” comentó la víctima.

Durante una semana posterior a los hechos, la alumna se ausentó de la escuela por el trauma psicológico de lo que vivió, maestros empezaron a cuestionar sus inasistencias y faltas de entregas de trabajos.

Fue cuando la alumna decidió contar lo sucedido, pero la respuesta no fue la que esperaba por parte de los maestros.

“La maestra de química me dijo que no importaba eso, que a ella se le había muerto su mamá y no andaba llorando, que yo tenía piernas y brazos” expresó.

La madre de la alumna ya acudió a hablar con el director del plantel, el cual solo le respondió que trabajaría en el caso.

“En dirección me dijeron que solamente evite al muchacho, que no le haga caso…me dijeron que habláramos con el niño para aclararlo los tres y llegar a un arreglo” argumentó.

También dio a conocer que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el alumno el pasado 6 de octubre.

Otras alumnas comentaron que no es la primera vez que se vive una situacion de acoso sexual dentro del plantel, pero que los directivos nunca toman acciones en dichas problematicas.

Al solicitar respuestas a lo sucedido por directivos del plantel, se negaron rotundamente a hablar, incluso algunas alumnas comentaron temen a que haya represalias por directivos ante la manifestación.