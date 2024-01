Se ha decomisado el cuádruple de pirotecnia que el año pasado

Mexicali, Baja California.-Se ha decomisado cuatro veces más pirotecnia en esta temporada de festividades de Navidad y Año Nuevo que el año pasado, dio a conocer la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.

Fueron más de 500 kilos de pirotecnia los que se han decomisado esta temporada, en su mayoría en cruceros viales y en tiendas populares, representando un aumento significativo.

El lunes 1 de enero del 2024 la bandera de calidad del aire para Mexicali fue color morada debido al exceso de fogatas y uso de pirotecnia, siendo un gran daño para la salud.

A pesar de que en esta celebración de Año Nuevo todos los policías municipales ya podían multar a las personas que realizarán fogatas o uso pirotecnia es insuficiente para toda la ciudad.

Es muy difícil multar porque cuando suena el cohetes y vamos pues ya no hay nadie, ya no encontramos a nada, aparte se multa al dueño del predio no a las personas" expresó.