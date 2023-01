Se disculpa viajero argentino: agradece el apoyo de los mexicalenses.

Por medio de un comunicado, el viajero de nacionalidad argentina que lleva viajando en su bicicleta cerca de 7 años , en compañía de su perrita Mole, Diego Simoneta agradeció el apoyo a los mexicalenses tras recuperar sus pertenencias.

En el comunicado, también se puede leer que ofreció disculpas por el comportamiento que tuvo con un medio de comunicación, cuando se le hizo entrega de sus documentos.

Una disculpa especial a los reporteros que estaban en la casa de la persona que encontró mi pasaporte, por no tener ya la energía para hablar y por mis nervios del momento que no pude controlar. Pronto les daré la nota a todos.’’ Se puede leer en su mensaje.

‘’Creí que era una broma’’ relata Diego en su escrito, tras recibir la noticia de que sus documentos habían sido localizados por una mujer en un supermercado, una vez que se les fueron entregados, escribió que solo le nacieron las ganas de abrazar a la persona que las encontró a manera de agradecimiento.

El argentino no dejó de agradecer, el hermoso y grandioso amor cachanilla, pues menciona que incluso hubo personas que lo apoyaron de forma anónima, con donaciones.

Así mismo, también agradeció a los medios de comunicación por acercarse y solidarizarse ayudando con la difusión de su noticia, no obstante, cuenta que ha vivido días sin descanso, de mucha angustia e incertidumbre y tristeza, lo que le ha impedido el ánimo de hablar con los medios de comunicación.

Sin embargo, aclaró que no se piensa ir de Mexicali, sin brindar una nota más extensa para agradecer a todos los ciudadanos.

‘’Quiero agradecer a todos y cada una de las personas que compartieron las publicaciones sobre el robo de mis pertenencias, pero sobre todo por el amor, el cariño, las buenas energías positivas que nos mandaron a Mole y a mí en cada momento’’

Diego, comenta que en estos 9 días, ha podido conocer la calidez humana de los cachanillas y que gracias a ello, se lleva grandes amigas y amigos.

Agradezco también a la persona que cometió el hurto, porque me llevo grandes aprendizajes de esta experiencia, ya que seleccionó papeles de mucho valor sentimental para devolverlos junto con mi pasaporte, me sucedió en el mejor lugar que me podía pasar. La gente no dudó ni un segundo en extender la mano para ayudar.’’