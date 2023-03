Se definen los Cuartos de Final de la Copa de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza

Se llevaron a cabo los Octavos de Final de Copa de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza, cotejos que se desarrollaron en diferentes campos de la capital bajacaliforniana.

Las acciones comenzaron en el Campo Necaxa donde la Esperanza Agrícola goleó 6-1 al Ferrocarril, lo mismo pasó, pero en el campo de la División del Norte; Manchester Vera ganó, gustó y goleó a los

Centauros 9-1 para instalarse en la siguiente ronda.

En un juego muy apretado, Bachilleres dejó fuera a Santa Isabel 2-1. Álamo Islas dejó una manita sobre la Revolución Beep Beep para avanzar a la siguiente ronda, por otro lado, la Revolución Jalisco sorprendió y derrotó 6-1 a Colonia San Luis.

En el campo de la Unidad Baja California, Alianza continúa con su buen momento ya que venció por goleada 6-2 a Pueblo Nuevo y finalmente en el partido más emocionante de esta eliminatoria, Santa Rosa sufrió más de la cuenta para vencer en penales 4-2 a Villa Florida, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. Las fechas, horarios y campos de los Cuartos de Final están aún por definir.

CUARTOS DE FINAL

SV Baja vs Alianza

E. Agrícola vs Santa Rosa

Á. Islas vs Bachilleres

R. Jalisco vs Man. Vera