Santa Rosa empató ante la Colonia San Luis

Santa Rosa rescató el empate 2-2 ante la Colonia San Luis, en el duelo que cerró la Jornada 17 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza que se celebró en el campo de la División del Norte.



Justamente en la media hora del cotejo, Israel Ornelas aprovechó un grave error del guardameta de la Santa Rosa para empujar el esférico con la pierna derecha dentro del área para el 1-0.

Más tarde, Santa Rosa reaccionó con un gran remate de Pardiny quien se elevó para realizar un gran gol y poner el 1-1 al 37´. Pero antes de llegar al descanso, Daniel Márquez adelantó a la San Luis con un buen remate dentro del área para el 2-1 al 42´. Ya para la parte complementaria, Emanuel Huizar realizó otro gran remate de cabeza dentro del área para dejar el 2-2 definitorio al 75´.SV Baja vs AlianzaE. Agrícola vs Santa RosaÁ. Islas vs BachilleresR. Jalisco vs Man. Vera