Sancionan a cuatro centros nocturnos por no contar con guardias certificados

Cuatro centros nocturnos ubicados en diversos puntos de la ciudad fueron sancionados la madrugada de este domingo por no cumplir con los reglamentos y contar con guardias de seguridad que no están certificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, informó que las multas implementadas a los bares ascienden a los 50 mil pesos, recaudando 200 mil pesos por las cuatro multas.

Precisó que los establecimientos sancionados fueron: Botanero México, Bar Bajan, Vagabundo y el bar Frontera, todos por no contar con guardias certificados.

Los cuatro lugares tendrán solamente esta semana para poder realizar el pago de la multa y certificar a los guardias de seguridad, o contratar a gente que ya cuente con el requisito, de lo contrario no podrán operar.

Respecto a las inspecciones, Valenzuela Alcocer aclaró que en este momento solo se está revisando que los centros nocturnos cuenten con trabajadores de seguridad capacitados y con detector de metales.

“Simplemente que tengan detectores de metales, en este momento no estamos pidiendo que tengan los arcos metálicos de seguridad, sino que solamente los famosos Garretts”. “Estamos pidiéndoles en este momento lo mínimo, que es la detección de algún metal que son los Garretts, si no cuentan con ellos vamos a estar multando”, expresó.

Reiteró que solamente se estará multando a los establecimientos y no clausurando, al menos que no realicen el pago de la sanción y continúen con guardias no certificados.

Agregó que todavía no están llevando a cabo las revisiones por los reglamentos de alcoholes, que es el que cuenten con cámaras, botones de pánico, arcos metálicos y más, ya que solamente están checando que tengan un detector de metales y guardias capacitados.

Los ya capacitados

Son 150 guardias de seguridad los que ya cuentan con el certificado de capacitación que entrega la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismos que ya pueden trabajar en los centros nocturnos de la ciudad.

Valenzuela Alcocer informó que en la ciudad se tiene identificados a 350 guardias de seguridad, por lo que espera que todos cumplan con la capacitación necesaria para poder trabajar en dichos establecimientos.

Parque sancionado

El funcionario dio a conocer que durante las inspecciones se sancionó a un parque de eventos en el que se estaban llevando a cabo actividades fuera del horario establecido.

Precisó que la multa fue de 50 mil pesos, igual que los centros nocturnos, por lo que tendrán que realizar el pago en los próximos días, de no hacerlo continuarán las inspecciones en el lugar.