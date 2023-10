Sancionan a casino clandestino en el Valle de Mexicali

Mexicali, B.C.- Un casino clandestino ubicado en el Valle de Mexicali fue clausurado y sancionado por 1 millón de pesos debido a que no contaba con los permisos necesarios para operar.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, dijo que se tendrán que sumar las sanciones que realice la Dirección de Bomberos, Protección Civil Municipal y la Dirección de Administración Urbana (DAU).

Precisó que además de la sanción económica que tendrán que pagar los propietarios del casino clandestino, el lugar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Respecto al operativo, fue la tarde de este miércoles cuando se realizó un operativo de inspección por parte de autoridades municipales en un casino denominado “Cali Fortuna”, ubicado en en Ciudad Guadalupe Victoria.

Fue a través de una denuncia ciudadana anónima que reportó sobre el establecimiento, en el cual se ingerían bebidas alcohólicas y operaba de forma clandestina.

Valenzuela Alcocer dio a conocer que al interior localizaron más de 50 máquinas de juegos de azar, alrededor de 10 cartones de cerveza para su venta al público y más de seis botellas de tequila y whisky.

“Es de dudosa procedencia ese alcohol ya que no está regulado. No sabemos de dónde viene, si es legal, si es falso. No cuenta con ningún permiso el lugar y se decidió el tener que clausurar este lugar de manera indefinida”, expresó.

Hasta el momento se desconoce quiénes son los propietarios del establecimiento que operaba de forma irregular, ya que durante las inspecciones no fueron localizados.

Agregó que si bien, cuentan con información de las personas encargadas del lugar, desconocen mayores datos sobre los propietarios, mismos que tendrán que acercarse a pagar las sanciones.

Precisó que el establecimiento incumplía con todos los requisitos necesarios para operar, pues no contaba con los permisos de uso de suelo y licencia de construcción. Bomberos y Protección Civil Municipal expidieron un dictamen en el que se señala que dicho casino no puede ser instalado en esa comunidad.

El funcionario dijo que hasta el momento ya no han recibido más denuncias ciudadanas o reportes sobre algún casino o establecimiento de cualquier tipo de giro que opere de forma ilegal en el municipio.