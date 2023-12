Sánchez se une al club de los 100

Mexicali, B.C.- El cerrador emplumado Jake Sánchez se convirtió en el segundo lanzador en llegar a las cifras de 100 salvamentos a lo largo de la historia de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP).



El pasado 19 de diciembre en el primer juego de la serie contra Yaquis de Ciudad Obregón, “El Hombre Récord” alcanzó su rescate 100.



“La verdad me siento muy bendecido por tener tantas oportunidades y sobre todo estar sano, mucha gente decía que no iba a regresar igual, pero fue algo que me motivó y siempre seguiré sintiendo eso de que la gente duda yo estaré más motivado”, recalcó el lanzador derecho.



Después de 66 temporadas en la pelota invernal, sólo Isidro Márquez superó el centenar de rescates a lo largo de su carrera con 134.



“Romper ese récord me motiva mucho, a veces puedo tener muchos días de descanso, pero siempre quiero estar activo, me motiva a llegar temprano cada temporada, al principio batallé, pero después fui agarrando ritmo para seguir por el buen camino”, indicó.



Por otro lado, Sánchez subrayó que el trabajo es lo único que lo puede ayudar e impulsar a ser el mejor cerrador de la historia.



“El trabajo es todo para mí, yo no creo en la suerte, sólo creo en el éxito de cuando tu estas preparado va a llegar el éxito y también es muy importante el equipo que tenemos, ya que gracias a ellos me han dado muchas oportunidades para seguir trabajando y mejorando cada día”, resaltó.



Por otro lado, Isidro Márquez quien es el actual coach de pitcheo de Mayos de Navojoa logró esa cifra en 21 temporadas con Águilas de Mexicali y Mayos de Navojoa.



“Tuve la fortuna de tener una carrera muy sana, la mayoría de mis rescates fueron aquí con Águilas donde logré 124 y los otros diez fueron con Navojoa”, comentó.



También, “Chilo” mostró su felicidad porque otro emplumado superó el centenar en este casillero.



“No soy una persona egoísta, me da mucho gusto que esté pasando esto, incluso yo he tenido mucha comunicación con el (Jake Sánchez) me pide consejos y yo se los doy y le recalcó que no se quede a medias que termine lo que comenzó, los récords son para romperse”, concluyó.

LANZADORES CON MÁS SALVAMENTOS EN LA HISTORIA DE LA LMP



NOMBRE RESCATES

Isidro Márquez 134

Jake Sánchez 101*

David Cortés 84

Héctor Heredia 82

Oscar Villarreal 76

*Jugador activo.