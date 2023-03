"Salva" tendrá duelo de invictos ante Falcons

Los Monaguillos del Instituto Salvatierra tratarán de llegar al periodo vacacional invicto ya que enfrentará

este viernes 31 de marzo a los Falcons a partir de las 19:00 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.



Dicho compromiso corresponde a la Jornada 5 entre las interligas de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano (OEFA) y la Liga Juvenil de Fútbol Americano (Lijufa).



Cabe resaltar que, para este cotejo, ambas escuadras cachanillas se presentarán invictos, por una parte, Falcons domina en la Lijufa con marca de tres ganados y cero derrotas teniendo una diferencia de más 78. En la OEFA, el “Salva” continúa mostrando su poderío ya que llegará en las mismas condiciones que su rival.

Además, Falcons en la jornada pasada derrotó por blanqueada 3-4 a Panteras de Tijuana, por otro lado, la tropa de Juan Manuel Sarmiento derrotó en un juego complicado 13-0 a Coyotes de Xochicalco en Tijuana.Luego de esta jornada, los emparrillados dentro de esta categoría se volverán a encender hasta el 22 de abril, debido a la pausa vacacional.EQUIPO PG PE PP DIFFalcons 3 0 0 78Tigres 2 1 0 28Panteras 0 0 4 -111POSICIONES JUVENIL – OEFAEQUIPO PG PE PP DIFMonaguillos 3 0 0 38Jaguares 3 0 0 110Coyotes 1 0 1 4Rangers 1 0 2 -10Águilas 0 0 2 -57Tiburones 0 0 3 -85SEMANA 5 (Marzo 31)Águilas vs CoyotesPanteras vs JaguaresRangers vs Tigres