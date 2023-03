Sacarán chispas este sábado con la función de Cachanilla Promotions

Con un total de trece funciones, este 25 de marzo se llevará a cabo la velada boxística de Cachanilla Promotions, a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali.



En la pelea estelar, Ramon Espericueta (11-4) enfrentará a Arturo Torres (12-3) por el Campeonato Regional de la Fecombox en la división de los pesos plumas, combate pactado a ocho asaltos.



“Contento de poder regresar al ring, ya nos conocemos por lo que será una gran pelea, ambos daremos lo mejor para salir con la mano en alto”, comentó “Lobito” Torres.

Mientras que la pelea coestelar, David “Bodoke” Flores (9-0) buscará su segundo cinturón ante el regio Daniel Gómez (6-0) quienes buscarán levantar el Campeonato Fecombox en la división de los pesos Súper Pluma a ocho rounds.“Vamos por otro triunfo, sabemos que es un peleador que mueve bien las piernas, pero nosotros vamos por la vía rápida para levantar el cinturón”, comentó Flores.PESO PLUMA – 8 ROUNDSRamón Espericueta (11-4) vs Arturo Torres (12-3)PESO PLUMA – 8 ROUNDSDavid Flores (9-0) vs Daniel Gómez (6-0)PESO PACTADO 78KG – 6 ROUNDSJesús Adame (7-0) vs Oscar Mora (9-7)PESO SÚPER LIGERO – 4 ROUNDSJesús Rodríguez (1-0) vs Roberto Escobar (5-1)PESO COMPLETO – 6 ROUNDSSam Morales (6-1) vs Luis Galindo (1-1)PESO PLUMA – 4 ROUNDSRoberto Villarino (6-0) vs Jonathan Nájera (4-7)PESO PLUMA – 4 ROUNDSYahir Ramírez (3-0) vs Leonel Ortega (4-3)PESO PLUMA – 4 ROUNDSErick Márquez (4-2) vs Manuel Sánchez (2-0)PESO SÚPER GALLO – 4 ROUNDSYevgeniy Pavlov (8-0) vs Juan Tizok (8-3)PESO GALLO – 4 ROUNDSSterling Love (Debut) vs Erick Morales (0-3)PESO GALLO – 4 ROUNDSBrayan Barrientos (1-0) vs Antonio Hernández (0-1)PESO SÚPER MEDIO – 4 ROUNDSEmir Gutiérrez (Debut) vs Luis Gómez (1-3)PESO LIGERO – 4 ROUNDSJacy Harris (Debut) vs Daniel Reyes (0-2)