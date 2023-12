SV Baja rescató el empate ante la San Luis

Mexicali, B.C.- En el juego vespertino que cerró las acciones futboleras, San Valentín Baja logró empatar 2-2 con la Colonia San Luis, partido que se celebró en la Unidad Deportiva Baja California.

Con este resultado, los sanluisinos se ubican en la sexta posición con once unidades, en cambio, los peninsulares cayeron al décimo lugar con sólo ocho puntos.

Fue Rigoberto Nájera quien adelantó a la “Baja” con un tanto dentro del área para el 1-0 al minuto 33.

Para la segunda parte, Alexis Vázquez apareció con un doblete, primero con un disparo a las afueras del área grande para el 1-1 al 53´ y luego con un gran remate de cabeza dentro del área para el 2-1 al 60´.

Pero los locales empataron el encuentro con un tanto de Andrés “Pepe” García quien realizó una gran jugada individual para cerrar el marcador de 2-2 al 73´.

PRÓXIMA JORNADA 8

P. Nuevo vs L. Cárdenas

Sta. Rosa vs Sta. Cecilia

Sta. Isabel vs E. Agrícola

Ferrocarril vs Á. Islas

Bachilleres vs Cimarrones

Div. Norte vs Man. Vera

Col. San Luis vs R. Jalisco

V. Florida vs SV Baja