SV Baja rescató el empate ante Villa Florida

En un partido muy apretado, San Valentín Baja empató 1-1 ante Villa Florida, encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza que se llevó a cabo en el campo de la Nacozari.



Fue hasta el segundo tiempo, cuando Alexis Herrera aprovechó un rebote dentro del área para definir con la pierna izquierda y abrir el marcador 1-0 a favor de Villa Florida al minuto 47.

Pero la reacción de la “Baja” llegó por obra de David “Rey” Franco quien realizó un buen remate dentro del área para vencer al guardameta Jeriel López y colocar el gol del empate de 1-1 al 70´.Para el resto del juego, ambos equipos tuvieron oportunidades de llevarse el triunfo, sin embargo, la definición y los guardametas se hicieron presentes en el cotejo para finalizar con el partido empatado.P. Nuevo vs R. Beep BeepE. Agrícola vs Col. San LuisSV Baja vs Div del NorteSanta Rosa vs Santa IsabelAlianza vs Man. VeraFerrocarril vs Villa FloridaÁ. Islas vs R. JaliscoDescansa: Bachilleres Baja