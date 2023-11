SV Baja logró su primera victoria ante Santa Isabel

Mexicali, B.C.- Con un tanto de Rigoberto Nájera en los minutos finales del partido, San Valentín Baja logró sus primeros tres puntos del torneo ya que venció 2-1 a Santa Isabel.



El campo de la Unidad Deportiva Baja California fue testigo de este compromiso que correspondió a la Jornada 3 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza.



Con el marcador empatado 1-1 al minuto 91, Nájera se vistió de héroe ya que remató dentro del área chica con la pierna derecha para obtener el triunfo de 2-1.

Sin embargo, fue la “Baja” quien abrió el marcador en la primera mitad con un tanto de Miguel Arreguin para el 1-0 momentáneo al minuto 35.Pero las “cachoras” reaccionaron en la parte complementaria donde Dereck Romero sorprendió con un disparo de larga distancia para colocar momentáneamente el juego 1-1 al 82´.Col. San Luis vs V. FloridaP. Nuevo vs SV BajaSta. Rosa vs Man. VeraFerrocarril vs L. CárdenasA. Islas vs CimarronesBachilleres vs Div. del NorteE. Agrícola vs Sta. CeciliaSta. Isabel vs R. Jalisco