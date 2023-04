Rural y Amateur dividieron victorias

MEXICALI, Baja California.- La liga Rural del Valle dividió honores con la Amateur luego de quedar 5-3 y 6-10, partidos que se disputaron en el Campo Azteca del Kilómetro 43.

Para el primer partido, los “rurales” salieron victoriosos, donde Mario Landázuri se llevó el triunfo con gran labor de ocho entradas y un tercio, cedió cinco hits, tres carreras y abanicó a seis. Víctor Ochoa cargó con la derrota, lanzó cuatro entradas y un tercio, permitió nueve hits, cinco rayitas y ponchó a un rival.

Los mejores bateadores por la Rural fueron Marco Orozco quien se fue de 4-2 al igual que Alan Roldan y Eduardo Guerrero quienes terminaron de 3-2. Por la Amateur solo repitió de imparable José Manuel Hernández quien se fue de 3-2.

En el segundo juego, la tropa de Iván Guerrero emparejó la serie con una gran labor del venezolano Jesús Bolívar quien trabajó seis entradas, cedió un hit, ninguna carrera y ponchó a seis rivales. Oswaldo Limón cargó con la derrota.

Por la Amateur destacaron Guadalupe Ayón quien se fue de 6-2, Oscar Lemus terminó de 6-3. Por la Rural, Alan Moran repitió de imparable, bateó de 2-2.

PRÓXIMA JORNADA 7

Urbana vs Campesina

Independiente vs Rural

Amateur vs Poniente

Noroeste vs Agrícola