Rosales se encargó de dar el triunfo a Villa Florid

Mexicali, Baja California. Gracias a un doblete de Irving Rosales, la escuadra de Villa Florida derrotó 2-1 a la División del Norte, encuentro que se llevó a cabo en el campo de la Nacozari.

Rosales primeramente apareció con un buen remate de cabeza donde ganó el salto en el primer poste para empujar el balón y superar al guardameta Armando López para colocar el 1-0 al minuto 19.

La historia se repitió hasta el 58´, nuevamente Irving corrió al primer poste para sacar otro buen remate de cabeza y aumentar la diferencia en el marcador de 2-0.

Por último, “Centauros” se acercó en el juego con un golazo de Mario Arzu quien anotó de tiro libre con la pierna derecha para dejar las cuentas finales de 2-1 al minuto 60.

Con este triunfo, Villa Florida sumó su cuarta victoria en fila, por otro lado, División del Norte, sufrió su tercera derrota consecutiva.

PRÓXIMA JORNADA 7

SV Baja vs Col. San Luis

R. Jalisco vs Bachilleres

L. Cárdenas vs Sta. Isabel

Man. Vera vs V. Florida

Sta. Cecilia vs P. Nuevo

Div. Norte vs Ferrocarril

E. Agrícola vs Á. Islas

Cimarrones vs Sta. Rosa

