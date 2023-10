Rolando dominó en 10K varonil y Ortiz en 5K Femenil

Mexicali, Baja California.-Un total de 350 corredores se dieron cita para celebrar la tercera edición de la carrera atlética de la Facultad de Deportes de la UABC, la cual tuvo salida y meta en la pista de

atletismo de los cimarrones.

Desde tempranas horas, cientos de atletas cumplieron la meta de recorrer dos, cinco y diez kilómetros, para finalmente observar el eclipse que se logró ver en la capital bajacaliforniana.

En la prueba de 10K, Rolando Real se llevó los máximos honores con un tiempo de 34 minutos con 52 segundos, en las damas, Edna Martínez cruzó la meta con 44 minutos y 2 segundos.

En la categoría de cinco kilómetros, Antonio Aramburo logró el primer lugar varonil con un cronómetro de 22 minutos con 49 segundos, en las damas, Laura Ortiz cumplió el trayecto con 28 minutos con 58 segundos.

Honestamente no he entrenado muy disciplinadamente, sin embargo,tengo poco tiempo entrenando con Juan Carlos Borbón y es una persona muy atenta, por lo que me he sentido muy bien guiada y orientada y me siento muy feliz”, resaltó la atleta Laura.