Rodar en bicicleta, un pasatiempo perdido con el tiempo

Para Benito Fernández, quien trabaja en la reparación de todo tipo de bicicletas desde hace casi 20 años, la cultura bicicletera se ha estancado con el paso de los años.

“Antes pasabas y mirabas a 3 o 4 niños arreglando ellos mismos la bicicleta, ahorita ya no, vienen y la dejan para que aquí la arreglemos, ya no se involucran”, expresó.

Cuenta que en los primeros años de su negocio, la afluencia de clientes era la suficiente para permitirle saliera adelante, pero con el pasar de los años los jóvenes dejaron de mostrar interés por el uso de la bicicleta.

Hoy en día la mayoría de sus clientes son adultos que la utilizan como medio de transporte para ir a trabajar, siendo pocos los jóvenes o adolescentes que se acercan a conocer sobre su reparación y armado.

Muchos ya no regalan bicicletas a sus niños, ya dan el teléfono, la tecnología nos ha estado rebasando; además no hay espacios para que las comunidades puedan ir y disfrutar del pasatiempo”, expresó.

Benito Fernández considera que los jóvenes ya no ven interés el utilizar la bicicleta, pues no hay lugares que permitan la formación de una comunidad, no hay espacios para prácticas, los padres de familia ya no regalan bicicletas en navidad.

Foto: Diego Maldonado

Cuenta que hace años la venta de bicicletas sacaba a flote al negocio, pero hoy en día vender una bicicleta genera perdidas, pues los clientes no las adquieren y no buscan materiales para reparar las que ya tienen, no es el negocio rentable que alguna vez fue.

Yo diría que se acerquen y se metan un poquito a la cultura, hay muchos lugares donde pueden aprender a reparar una bicicleta, involucrar a los papás, a las escuelas; no ha habido una evolución en la cultura bicicletera pero se puede aprender”, expresó.

Benito espera que los jóvenes se interesen en adquirir una bicicleta, en conocer más sobre su reparación y armado, pues es todo un mundo por conocer.