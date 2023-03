Roban sueño de joven emprendedora estilista

La joven emprendedora Hannia perdió lo que se había convertido en un sueño tras ser robado su salón de belleza que tan solo tenía dos semanas de haberlo inaugurado con mucho esfuerzo.

Fue la mañana del lunes 13 de marzo cuando Hannia se percató de un hoyo en la pared del local ubicado en la colonia Maestros Estatales, al abrir la puerta del salón observó que se habían robado su mercancía.

“El día lunes a las 6 de la mañana se meten al salón y se llevan la mayoría de las cosas que yo tenía, se llevan maquillaje de mis trabajadoras, se llevan todas mis pinzas, no me dejan ni una, se llevan bases de mil pesos, paletas de mil 500 y otro producto de cuatro mil 500”.

Foto: Diego Maldonado

Lo robado asciende hasta los 50 mil pesos en productos de belleza, el sujeto que ingresó al salón estuvo aproximadamente siete minutos, poco tiempo comparado con todo lo que le dedicó la emprendedora para poder abrir el lugar.

“Yo no sé si tiene idea de lo que se robaron, estoy devastada, derrotada, no sé ni cómo, ni en qué momento, pero estamos enfrentando todo, siento que esa mujer que quería sobresalir y ser alguien en la vida me están dando para no hacerlo”, comentó.

Para Hannia siempre fue su sueño dedicarse a la industria de la belleza, por lo que desde muy joven empezó a aprender sobre técnicas y estilos de peinados, primero comenzó como empleada, pero al tener muchas clientas es cuando decide emprender.

“Yo tuve el sueño de trabajar en esto, de emprender, tengo una niña de tres años que me espera en casa, nadie me asegura que va a ser un éxito pero yo tengo el sueño de seguirlo haciendo”, expresó.

A través de las cámaras de seguridad se observó cómo el sujeto realizó un boquete con un objeto punzocortante en una pared de tablaroca, logrando ingresar de rodillas al inmueble.

“Era como un cuchillo larguísimo, él primero se mete a checar que no haya nadie en el salón y lo tenía agarrado de una forma que si llegaba a haber alguien pues darle con él”, comentó.

Después de revisar que había nadie en el lugar se va directo a los tocadores del segundo cuarto, donde se encontraban los artículos de mayo valor, así como los artículos personales de Hannia.

“Sí se me hace raro como él sabe exactamente donde estaban las cosas, él no empieza a buscar desde el principio, él se va directo a donde yo tengo mis cosas guardadas, supo hasta cuáles bases llevar y eran las más caras”, comentó.

Incluso hubo artículos del salon de belleza que el sujeto no se logró llevar, solo porque no cupieron en el hoyo que hizo para entrar, como es el caso de un maletín que contenía más productos.

Foto: Diego Maldonado

Hannia está realizando una rifa de productos de belleza que fueron donados por sus colegas para recaudar fondos y lograr reestablecer su negocio que con mucho esfuerzo y dedicación había abierto hace unas semanas.

“No tengo nada para decirles vénganse y las peino, no tengo ni una pinza, no puedo vender mi trabajo, nunca me he ganado nada de a gratis, a mi me gusta trabajar, todo me ha costado, yo trabajo desde las cinco de la mañana de lunes a domingo”, comentó.

Con lo recaudado esperan comprar los productos que le robaron para poder volver a atender a sus clientas, reparar los daños estructurales que se le hicieron al local y reforzar la seguridad del salón.

Hannia aún mantiene la esperanza de que pueda recuperar algo de sus productos robados, incluso quiso mandarle un mensaje al sujeto que le robó los productos de su salón de belleza.

“No sabes lo que yo batallé para tenerlo, no fue fácil, me costó mucho y si te conmueve ahí esta mí número en redes sociales, si tú me quieres dejar las cosas en un lugar yo las tomo y quito todo, todos nos equivocamos, no fue fácil y te llevaste mucho", finalizó.