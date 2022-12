Rinde informe Rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo

El rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, rindió su informe de gestión da cuenta de los avances registrados en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2019-2023, en el periodo comprendido entre el 28 de enero de 2019 y el 2 de diciembre de 2022. Entre los logros destacados está la adición de 41 programas educativos, logrando un total de 222 programas de licenciatura y posgrado.

Se consolidaron los estándares nacionales e internacionales al tener el 100 % de los programas educativos de licenciatura acreditados. Esto ubica a la UABC en el primer lugar a nivel nacional en esta materia, superando a otras instituciones educativas que registran un menor número de programas educativos con esta distinción. A este logro se suma la acreditación internacional de doce programas educativos. En cuanto a la calidad institucional, la UABC recibió el reconocimiento nacional por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el reconocimiento internacional por la empresa QS que otorgó el distintivo de cuatro estrellas.

Se incrementó la matrícula a través de tres vertientes: se aumentó el número de espacios en los programas educativos existentes; se establecieron nuevas sedes para ofrecer programas existentes; y se incrementó la matrícula en programas educativos del área de la salud. Esto permitió una matrícula de 68,621 estudiantes. De esta forma la UABC se ubica entre las seis universidades públicas del país con mayor matrícula y 7 de cada 10 jóvenes que cursan educación superior en Baja California, lo hacen en la UABC.

Ante el compromiso institucional con el incremento gradual del número de estudiantes de licenciatura admitidos anualmente a la UABC, hoy se registra una tasa de aceptación en el ingreso de 74 %, el valor más alto en los últimos 20 años. Específicamente en los programas educativos del área de la salud, se incrementó la matrícula, la cual fue cubierta con la creación del Centro Universitario de Educación en Salud (CUES).

Se impulsaron acciones para fortalecer la investigación realizada en la Universidad. Actualmente, el 99 % del personal académico de tiempo completo cuenta con posgrado; 79% con doctorado, 75% poseen el perfil deseable que establece el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP; y 49% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Se registraron 500 obras ante Indautor y 24 invenciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Durante la presente gestión se logró el reposicionamiento de la función de extensión de la cultura con la creación de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia; se impulsó la cultura digital con la habilitación del 100 % de las aulas virtuales mediante plataformas institucionales; se implementó una serie de iniciativas orientadas a promover la inclusión, la equidad, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, como fue la conformación de los Comités para la Prevención y Atención a la Violencia de Género y el desarrollo de la aplicación móvil No Más que se ha consolidado como un mecanismo de denuncia para los universitarios.

Se brindó atención a estudiantes en riesgo psicosocial y en condiciones de vulnerabilidad; se les apoyó a través de asesoría académica; se contrató a intérpretes de lengua de señas mexicanas para el acompañamiento a alumnos sordos o hipoacúsicos; se contó con un sólido programa de becas. Se invirtió más de 1000 millones de pesos en obras de ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento y modernización de la infraestructura universitaria en 26 nuevas obras y cerca de 59 millones de pesos en materia de infraestructura tecnológica.

Son tres años consecutivos en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha otorgado a la UABC el reconocimiento por cumplir con el 100% de las obligaciones del Portal Nacional de Transparencia. Con esto, la UABC se distingue por encima de los demás organismos y entes públicos de Baja California que tienen responsabilidades en esta materia.

“Les invito a seguir trabajando en esta misma dirección, hombro con hombro, con la misma fuerza y determinación con la que lo hicimos estos cuatro años, teniendo siempre en mente nuestro compromiso con las futuras generaciones de estudiantes y con la sociedad bajacaliforniana en su conjunto, en un solo proyecto universitario, que se cristalice en la Realización Plena del Ser. La UABC no se detiene; no se detuvo, no la detendrán”, puntualizó el rector Valdez Delgadillo. El informe completo se puede consultar en: https://www.uabc.mx/.