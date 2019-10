Retiran oficialmente cobro por transbordo en camiones

MEXICALI, Baja California.- A partir de este miércoles los usuarios de todas las rutas de camión en Mexicali podrán hacer transbordos entre camiones sin costo, siempre y cuando se hagan dentro de los primeros 60 minutos después de subirse al primer camión.

De acuerdo a autoridades municipales, al menos durante la mañana del primer día de aplicación de esta medida no se habían reportado denuncias sobre algún concesionario que no estuviera ajustándose a esta nueva norma.

Para que los usuarios puedan obtener este transbordo sin costo es necesario utilizar la tarjeta del transporte público que entrega la administración municipal, la cual se puede conseguir en el Palacio Municipal de Mexicali.

El director del Sistema Municipal del Transporte, Juan Domínguez Flores, indicó que aún quedan alrededor de 16 mil tarjetas gratuitas con 50 pesos pre-cargados para entregar a los ciudadanos interesados, y que más adelante se plantea la posibilidad de generar un número mayor.

TARJETAS SIN USAR

Aunque una importante cantidad de las tarjetas disponibles de transporte público ya fueron entregadas a los ciudadanos, todavía hay muchas personas que no cuentan con esta tarjeta o que no la utilizan, por lo que no reciben estos beneficios.

Durante la mañana de este martes, LA CRÓNICA se acercó a usuarios del transporte público que se encontraban esperando en una parada de camión cercana al Centro Cívico para cuestionar si utilizan dicha tarjeta, pero una mayoría dijo no utilizarla.

“No, por la televisión es como me entero, pero no” dijo la señora Ramona Portillo, a quien una enfermedad le ha impedido acercarse a buscar una de estas tarjetas.

Contrario es el caso de Severiano Reyes, quien dijo utilizar la tarjeta muy seguido pues utiliza hasta cuatro camiones para llegar de su domicilio a la clínica 30, donde recibe atención médica.

“Ya nomás checo con la tarjeta y más fácil, más facilidad, si me está siendo útil la tarjeta” aseguró.