Responde Distrito 03 al llamado a votar

La población del Distrito III respondió ante el llamado de las elecciones 2021, para emitir su voto, no obstante en algunos casos se enfrentaron a atrasos en la instalación de casillas, y hasta una había sido encadenada.

A las 8:00 horas se pudo observar que la mayoría de las casillas comenzaron a ser instaladas, los funcionarios responsables de las mismas se veían presurosos, ya que los ciudadanos comenzaban a formarse, ansiosos de ejercer su voto.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Martín Beltrán, presidente de casilla ubicada en la Casa de la Cultura, se encontraba con sus compañeros instalando las urnas electorales, apenas habían pasado unos minutos de las 8:00 de la mañana, y comenzaban a llegar los votantes.

En un momento de pausa, Beltrán comentó que él y sus compañeros, se prepararon desde hace tiempo con simulacros de la votación, y estudiando qué funciones iba a desempeñar cada persona de la casilla.

“Llegaron a mí casa y me preguntaron que si estaba interesado en participar, les dije que sí lo estaba”, recordó, siendo uno de los miles de ciudadanos responsables que renunció a un día de descanso, por contribuir a su País en esta elección. “Nos dieron alrededor de 400 boletas, esperemos que vengan todos, ya tenemos todo preparado, ya nada más para que empiecen a llegar las personas, y que empiecen a votar”, compartió Beltrán.

EL PRIMERO

El primero en la fila de la casilla de la Casa de la Cultura, era el señor Guillermo Chan León, quien se encontraba acompañado de su esposa, desde hace tiempo esperaba la fecha del 6 de junio.

“Ya había decidido venir desde hace mucho tiempo, con credencial en la cartera y todo, para venir y ser el primero, decidió mi voto básicamente viendo las situación, el cómo va el municipio, el Estado y México, y qué es lo que queremos”, comentó.

Compartió que se levantó muy temprano para ser el primero de la fila, ya que así se desocupa mucho más temprano, tiene tiempo para ir a desayunar, y evita largas filas en las que se corre el riesgo de que no haya sana distancia.

“La elección significa el futuro, no el pasado, sino el futuro de Mexicali, del Estado de Baja California, y de la República, porque también es de diputados federales”, comentó Guillermo.

Opinó que la casilla inició ligeramente atrasada, lo cual no estaba afectando porque casi no había gente en la fila, y hasta cierto punto, son situaciones comunes elección tras elección.

ENCADENAN CASILLA

La madre del Colegio de la Frontera Norte llegó desde las 7:00 de la mañana a abrir las instalaciones y que así se instalara la casilla, para su sorpresa, encontró que había una cadena con un candado ajeno, y que le robaron la lona que anunciaba la casilla.

Así lo relataron algunos de los presentes en la casilla electoral 0225, en Mexicali, Baja California, donde había una larga fila y un retraso en el inicio de la elección, por el inconveniente del candado ajeno.

La señora Patricia De López, relató que llegó a las 7:30 de la mañana con la intención de ser de los primeros en la fila y votar con el fin de ahorrarse las altas temperaturas de la tarde. “Llegamos, y vimos que la madre había llegado, y estaba peleándose con un candado, nos preguntamos ‘Cómo que la madre no tiene la llave’”, comentó.

“Resulta que alguien en la noche vino a colocar una cadena como si fuera para perro pitbull, y un candadote, no se podía quitar, varios de los vecinos fuimos por seguetas, desarmadores, costó mucho trabajo quitarla”, informó De López.

“De repente nos dimos cuenta de que no había lona al frente del Colegio, porque alguien la arrancó, estaba hecha bola en el estacionamiento del Calimax, la tuvieron que colgar así, y por eso se inició más tarde”, declaró De López.

La señora Patricia, lanzó el llamado a las autoridades, con el fin de que el acto no quede impune, ya que sería muy sencillo descubrir al culpable con las cámaras de un supermercado que documentó una parte de los hechos.

HIDALGO

Los residentes de la colonia Hidalgo acudieron a ejercer su voto, ni las fuertes temperaturas que alcanzaron los 42 grados centígrados, fueron un inhibidor, sobretodo para las personas de la tercera edad.

El señor Genaro Ibarra Núñez, de 66 años, acudió a la casilla 0363, ubicada en la escuela de la calle Libertad, contentó salió con su dedo marcado, en señal de que había cumplido.

“Me gusta votar, haga calor, o haga frío, aquí estamos, siempre he votado, votamos por tradición, mi familia también vota, lo inculcamos para que haya más democracia por el bien del País”, declaró Ibarra.

El señor Teodoro Valdez, de más de 80 años de edad, acudió contento a dejar su voto en las urnas, al finalizar compartió que es importante participar para contribuir en la política de México.

“Es importante votar para que entren los candidatos buenos, y los que no, que se vaya, es una obligación venir, yo le dije a mi hijo que venga, y a sus amigos también que vengan”, informó don Teodoro.

ESPECIAL

La casilla especial del Distrito III, ubicada en el estacionamiento del Restaurante Sara´s, recibió una extensa fila de votantes, que se encontraban lejos de su distrito, sin embargo hubo algunos incidentes a falta de información clara.

Una persona estaba confrontando a la mesa integrada por los funcionarios de casilla, debido a que tiene una discapacidad, e iba acompañado por dos personas, pero la reglamentación establece que solo una persona podrá votar seguido de él sin hacer fila.

Molestó encaró por varios minutos al presidente de casilla, pidiéndole que dejará votar a uno más de sus acompañantes, situación a la que no accedió el presidente de dicho punto de votación.

También hubo un grupo de personas inconformes que venían de otros Estados de la República, ya que en las casillas especiales no había boletas para votar por su candidato federal.

“Después de que estuvimos dos horas y media esperando, porque empezaron tardísimo, nos dicen que serán pocos los Estados que van a poder votar aquí, cuando me informé y aquí debería poder votar y resulta que no”, Ana Gabriela.

“Mucha gente en la misma se fue porque el calor está insoportable, y muy molestos por no poder ejercer su derecho, que definitivamente la encargada de casilla no supo explicar, incluso llamó al INETEL y no contestaron, ¿Cómo es posible?”, dijo.

Los encargados de esta casilla, indicaron que la reglamentación del INE, establece que solo podían votar por diputaciones federales, quienes tuvieran dirección en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

SIN INSTALAR

Hasta el corte del medio día del 6 de junio, dos de cada diez casillas del Distrito III, no habían sido instaladas, debido a las personas que incumplieron con su compromiso de abrir la casilla electoral.

A las 12:00 horas se han instalado 241 casillas electorales del distrito III en Mexicali, de un total de 310; es decir, 69 no habían abierto porque los funcionarios de casilla no se presentaron, para el último reporte se dio a conocer que todas habían abierto.

Así lo informó Sara Martínez Sánchez, consejera presidente del distrito estatal tercero, del Consejo distrital tercero, señalando que estás casillas todavía podían abrir, ya que el INE está buscando a los suplentes.