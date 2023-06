Requiere Cobina 18 refrigeraciones ante la llegada del verano

La Asociación Cobina requiere de 18 refrigeraciones para sus dos albergues ante la llegada del verano, temporada en que aumenta el arribo de migrantes que buscan resguardarse de las altas temperaturas.

Muchos de los migrantes no toleran el calor de la capital del estado, por lo que buscan trasladarse a Tijuana, mientras que otros deciden quedarse, pero refugiados en un albergue, dio a conocer la encargada de Cobina, Altagracia Tamayo.

Se trata de los albergues Posada del Migrante y Refugio del Migrante, los cuales reciben durante todo el año a personas de otros países o entidades del país, uno recibe solamente hombres y el otro a familias enteras.

El albergue Posada del migrante cuenta ahora con más de 160 personas, es decir, menos del 50% que lo que tuvo de los meses de enero a abril, que llegaron a superar las 400 personas.

Actualmente, el albergue ha recibido a personas procedentes de Perú, Haití, Venezuela, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina, siendo este último del que no se tenía registro de arribos constantes de migrantes.

Respecto al tema de la energía eléctrica, la asociación está siendo apoyada por el gobierno estatal para el pago de luz, pero aún están solicitando que se les condone al 100% el pago del agua.

Altagracia solicitó el apoyo del gobierno y la ciudadanía para la donación de refrigeraciones ante la llegada del verano, se trata de más de 10 habitaciones del segundo piso que no cuentan con este tipo de equipo.

Quiero pedirle el apoyo a la gente, si tienen una refrigeración que ya no ocupe que no las pueda donar para toda esta gente que no podía llegar hasta acá, pero que por circunstancias de la vida están aquí” comentó.