Reportan ligero incremento en robos a comercio

En comparación con meses anteriores, se ha detectado un ligero incremento en los robos a comercios, según declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Antonio Villa González.

El empresario subrayó que, si bien no se trata precisamente de comercios afiliados a la Canaco, esto tiene repercusiones como restar estabilidad en el sector comercial.

Villa González declaró que el repunte se ha dado en su mayoría en comercios ubicados en las zonas que han sido foco rojo de atención, como la zona periférica.

"En el sector afiliado a nuestra cámara, no hemos tenido ese repunte. Son comercios que no están afiliados con nosotros, pero lógicamente eso no exime que estemos preocupados, porque el delincuente salta de uno a otro sin preguntar si estás afiliado", agregó.