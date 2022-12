Reportan caída de nieve en Sierra de BC

TIJUANA.- Derivado del monitoreo constante que mantiene la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se reporta caída de nieve en la Sierra Juárez, alcanzando un tramo de la carretera FIARUM (La Rumorosa), por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones.

El titular de la CEPC, Salvador Cervantes Hernández, explicó que la caída de nieve en esa zona de la entidad se debe a los remanentes del frente frío número 16 en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro subtropical y polar, lo que dio origen a la segunda tormenta invernal de la temporada.

La presencia de nieve se puede observar en la carretera desde La Rumorosa, hasta El Hongo, en ambos sentidos, y en la carretera libre.

Cervantes Hernández reportó que, aproximadamente a las 5:15 horas de este lunes 12 de diciembre, comenzó la caída de agua nieve en la zona de la Rumorosa, por lo que, siguiendo las indicaciones del secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, inmediatamente se activaron los protocolos de revisión en la carretera La Rumorosa-El Hongo, libre y cuota.

Aproximadamente a las 11:00 horas inició la caída de aguanieve, en la sierra Juárez, solicitó a la población, no acudir de no ser muy necesario, ya que existe el riesgo del cierre de tramos carreteros.

El funcionario indicó que para el resto de este lunes se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, caída de nieve o aguanieve, viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras, así como temperaturas mínimas para la madrugada del martes de -5 a -10 °Celsius (C) con heladas en las zonas altas de la región.

Para el martes 13 de diciembre continuarían las lluvias de manera aislada, manteniéndose las temperaturas gélidas en las zonas altas, que podrían llegar a los -10° C, ocasionando heladas, temperaturas que continuarían hasta el día miércoles, puntualizó Cervantes Hernández.

Por lo anterior, el funcionario realizó un exhorto a la población, principalmente de las zonas serranas a mantenerse bien abrigada, no exponerse a cambios bruscos de temperaturas y consumir alimentos o suplementos ricos en vitamina C, así como no sobrecargar tomas eléctricas, con el fin de evitar accidentes.

En este mismo sentido, indicó que al usar calefacciones y calentones a gas, es necesario mantener al menos dos ventanas semiabiertas para que fluya la ventilación en el área y evitar intoxicación.

Finalmente, se invita a la población a mantenerse bajo reguardo en casa en la medida de lo posible. Si es necesario salir, se recomienda extremar precauciones, respetar en todo momento las normas de tránsito, mantener una velocidad prudente, y verificar el estado de las ruedas (desgaste y presión), de los limpiaparabrisas, del anticongelante, de la calefacción y del tubo de escape.