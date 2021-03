Renuncia Morales Riubí a Comisión Estatal del Sistema Penitenciario

Salvador Morales Riubí renunció este viernes por la tarde a la titularidad de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESP) en Baja California.

El ex delegado del IMSS y ex secretario particular del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ocupó el cargo por doce meses.

Destacó que el reto más difícil fue la pandemia del Covid-19 y hoy la reanudación de visitas de familiares para internos de los centros de reinserción social en el estado.

Durante su gestión ocurrieron los disturbios en el Centro de El Hongo, tras los primeros contagios de coronavirus, y posteriormente los de la prisión en Mexicali.

La semana pasada se reactivaron las visitas de familiares con estrictas medidas sanitarias en los centros de reinserción social.

Morales Riubí asumió la titularidad de la CESP el 20 de marzo del año pasado, días después de decretada la primera fase de la pandemia en México, lo que orilló la suspensión de las visitas.

Este viernes por la tarde, el funcionario hizo efectiva su renuncia y hasta el momento se desconoce quién asumirá el cargo.