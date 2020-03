Reina del octágono

Hace seis años encontró su verdadera pasión, no obstante, para realizarla ha tenido que vivir situaciones complicadas al tratarse de un deporte de combate.

Laura Elena Huizar Rivera es una peleadora profesional de artes marciales mixtas y hoy cuenta su historia de superación en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’.

Puñetazos, patadas, rodillazos, derribes, llaves y estrangulaciones son parte de las técnicas que engloba la disciplina que practica Huizar Rivera, sin embargo, sus mayores dificultades las ha experimentado fuera del octágono.

“Al principio mi familia y sus amistades no aceptaban que peleara porque es un deporte violento y lo practican en su mayoría hombres. Me costó mucho hacer que valoraran mi deporte”, confiesa.

“Entiendo que visualmente impacta mucho porque he llegado a tener muchos moretes y hasta ojos morados, pero esto me hace feliz y ser una persona plena en mi vida”, añade con una sonrisa.

El ejercicio admitió, ha sido algo recurrente a lo largo de su existencia, por lo cual su inicio en las AMM resultó ser más favorable de lo que imaginó.

“Empecé a practicarlas porque me gustaba ver los entrenamientos de otras personas. Antes solo hacía acondicionamiento físico pero a los seis meses de preparación mis maestros me vieron potencial y querían debutarme en el kickboxing”, confiesa.

Dichas vivencias llegaron a generarle una ilusión mayor dentro de su deporte, sin embargo, en ese momento prefirió cumplir otro de sus sueños, el cual tuvo que ver con formar un recinto para que más gente pudiera conocer las artes marciales mixtas.

“Tuve la oportunidad de debutar en el profesionalismo desde hace algunos años pero tenía junto con mi novio, el proyecto de construir nuestro gimnasio y por eso no acepté”, subraya.

“No tenía el soporte para poder entrenar en otros lugares y me enfoqué en formar el ’24 Fight Studio’. También esa decisión demostró que la artes marciales mixtas es mi pasión y las personas allegadas a mi se dieron cuenta”, agrega con evidente emoción.

Al ver cristalizada una de sus metas, Huizar Rivera se enfocó en la siguiente y el 8 de febrero de 2019, debutó en el profesionalismo con la empresa internacional, Combate Américas.

“El día de mi estreno me di cuenta que todo sacrificio tiene su recompensa. No ha sido nada fácil el camino pero he salido adelante y demostrado que sí se puede. Cuando estoy arriba de la jaula sé que estoy haciendo lo correcto”, expresa.

“Más que verla como violento, este deporte es disciplina. Me levanto temprano, como saludable, no salgo de fiesto y eso me ha hecho mucho bien. También tengo una segurida increínbnle, la cual ante no tenía”, comparte.

Finalmente, el atleta mexicalense habló del impacto que quiere generar en el sexo femenino, esto con el fin de que cumplan cada uno de sus objetivos.

“Quiero ser un ejemplo de fortaleza para las mujeres. En mi gimnasio abundan las féminas, cada clase tiene el 50 por ciento de mujeres y eso es algo especial para mí”, sentencia con alegría.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Laura Elena Huizar Rivera

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1994

Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

Deporte: Artes Marciales Mixtas

Años en el deporte: 6

Años como profesional: 1

Peleas como profesional: 3

Peso: Átomo

SUS PELEAS

FECHA RIVAL RESULTADO

8 de febrero de 2019 Dulce Hernández Ganó por KOT

21 de septiembre 2019 Karla Almaguer Ganó por KOT

21 de febrero de 2020 Ana Palacios Perdió por Sumisión