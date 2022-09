Regularán a médicos para evitar casos de mala praxis

Se han presentado casos aislados en la ciudad de médicos que realizan procedimientos sin contar con el certificado que los avala, así lo informó el presidente del Consejo del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Miguel Ángel Torres.

Expresó que se está llevando a cabo la regulación correspondiente junto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin embargo, hay casos que no han logrado evitar de personas que realizan mala praxis.

El tema surgió luego de las denuncias que se han presentado por parte de los ciudadanos sobre incidentes por negligencias en el sector médico tanto en Mexicali como en Tijuana, lo que ha provocado afectaciones en el turismo médico.

Te puede interesar: Vinculan a proceso a seis médicos del IMSS Mexicali por homicidio culposo

“Estamos haciendo lo principal, que es ubicar a los médicos con sus cédulas profesionales, muy bien actualizadas para poder promoverlos, eso sí, primero pedimos que los doctores que vamos a promover tengan todas sus certificaciones para poderlos ofrecer a todos los medios”, comentó Miguel Ángel Torres.

Sobre la regulación que se le busca dar a médicos estéticos de forma nacional e internacional, Torres Sánchez comentó que es importante que las personas entren a páginas oficiales para encontrar a doctores que cumplan con la reglamentación que exige COEPRIS y la Secretaría de Salud.

“Hay que buscar a profesionales y no a charlatanes. Yo no tengo un número de cuantos médicos sin certificado hay ya que no es mi área, pero hay casos que han sido públicos y sin duda, no promovemos este tipo de prácticas”, mencionó Miguel Torres.

Expresó que seguirán trabajando en la regulación de los médicos y pedirán todos los datos que certifican y avalan su profesión para así ellos poder promover a personas que realizan un buen trabajo y cumplen con la calidad que los ciudadanos necesitan, por lo que no apoyarán ni promoverán a charlatanes que no estén certificados.