Registran “tremendo” brote de Covid en Centro de Gobierno

MEXICALI, B.C.- Un gran brote de Covid-19 fue registrado en el Centro de Gobierno en Mexicali, reveló el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez, al justificar la poca frecuencia en acudir a Mexicali.

“Tuvimos un brote tremendo de contagios, al grado que tuvimos que cerrar la oficina del Registro Público, y el doctor se dio a bien a mandar desinfectar y la gente se le mandó a su casa, como por 15 días”, comentó.

Una persona cercana a Bonilla, dentro del aparato del Poder Ejecutivo ya falleció, comentó que procura no movilizarse a Mexicali, con el fin de ahorrarle a los trabajadores, asistir a las oficinas donde se acaban de presentar los contagios.

“Lo que tratamos tanto mis secretarios, mi equipo, y la gente que trabaja conmigo, es procurar no movilizarnos tanto, para no generar la expectativa de un contagio, ya tuve varias personas cerca de mí, que tuvieron un contagio, de hecho, uno falleció”, dijo.

El representante del Poder Ejecutivo, comentó que los empleados que atienden la oficina y manejan los vehículos, están expuestos; el ir para Mexicali, es pedirles que además acudan a un sitio donde hubo un brote.

“Todos los días tengo video-conferencia con la alcaldesa de Mexicali, junto con los demás alcaldes, y ventilamos todos los temas, el hecho de que esté físicamente en Tijuana no quiere decir que no esté pendiente de lo que pasa en Mexicali”, declaró.

“Procuro no moverme mucho en el Estado pero estoy completamente al tanto, y en Mexicali también, es la capital, ahora, también no son tan buenos anfitriones, voy y le suben a la temperatura, ya una vez, ya me puse muy malón”, declaró.