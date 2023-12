Registra Mexicali índices más altos de contaminación en la historia durante los últimos años

Durante los últimos cinco años, Mexicali ha experimentado los niveles más altos de contaminación en su historia, principalmente durante la temporada invernal, a partir del mes de octubre.

Como señaló el presidente de la organización civil en pro del medio ambiente, Redspira, Alberto Mexia, cuya organización también cuenta con redes de monitoreo que supervisan la calidad del aire:

Hasta hace una semana, se registraban 15 días con mala calidad del aire en Mexicali, los cuales comenzaron a presentarse una vez que las temperaturas comenzaron a descender. A principios de noviembre, la mala calidad del aire comenzó a hacerse presente en la ciudad, relacionada con la baja de las temperaturas durante las noches que propicia la concentración de partículas contaminantes PM 2.5.

"No hay un cambio; este año estamos viendo el mismo comportamiento. Estadísticamente no hay una mejora significativa, y al mismo tiempo, no hay un incremento grave. El comportamiento se ha mantenido constante", opinó Mexia.